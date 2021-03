https://mundo.sputniknews.com/20210331/conoce-4-postres-buenos-para-la-salud-1110673324.html

Conoce 4 postres buenos para la salud

Chocolate A la hora de elegir el chocolate, hay que fijarse en los ingredientes, subrayó la dietista. Los más sanos son los que contienen el mayor porcentaje de granos de cacao y un mínimo de otros ingredientes."Si quieres tomar algo dulce, debes preparar algo por tu cuenta o elegir, por ejemplo, chocolate, no importa si es con leche o negro, porque las calorías que contiene son casi las mismas. Fíjate en la composición, solo debería contener granos de cacao y, digamos, azúcar", especificó la experta.Algarroba"La algarroba, a diferencia de los granos de cacao, no es adictiva. Por supuesto, el sabor es diferente, pero es más sana porque todos los productos hechos de algarroba normalmente no contienen azúcar", señaló Lvova.FrutasLa lista de postres saludables también incluye frutas que contienen azúcar y fibra de forma natural. Sin embargo, la especialista recomendó no superar la norma diaria que es de dos frutas.Frutas del bosque La norma de las frutas del bosque, a su vez, es de unos 150-300 gramos.Es mejor no superar esta cantidad para no cargar el páncreas ni ganar peso.

