60 años del vuelo de Yuri Gagarin, un hecho "sin parangón" que ha marcado al mundo de hoy

60 años del vuelo de Yuri Gagarin, un hecho "sin parangón" que ha marcado al mundo de hoy

"El acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad". Lo ha constituido el primer vuelo al espacio de un ser humano, el cosmonauta ruso Yuri...

Así lo dijo a Radio Sputnik Alfredo Rey Córdoba, profesor de Derecho del Espacio Ultraterrestre y consultor externo en asuntos jurídicos y telecomunicaciones espaciales y satelitales.Según el experto, cuya trayectoria profesional incluyó cargos como representante permanente alterno de Colombia ante Naciones Unidas, "sin ese vuelo de Gagarin al espacio, el mundo no hubiera cambiado como lo ha hecho hasta ahora".En este contexto, subrayó que no solamente se trata del gran impulso que significó "la conquista del espacio" para el desarrollo tecnológico mundial –particularmente en el área espacial–, sino también de su aporte al derecho."No hacía muchos años había terminado la Segunda Guerra Mundial y el planeta se encontraba en pleno período de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre dos sistemas políticos y económicos, y también en el deseo o en la intencionalidad de cada uno de esos países y sistemas políticos por imponerse en el mundo. Se sabía que la conquista del espacio podría perfectamente llevar a otra guerra en determinado momento. Sin embargo, las potencias enfrentadas producen una declaración de principios jurídicos que debe regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Es la Resolución 28 de las Naciones Unidas que había nacido después de la Segunda Guerra Mundial, el de 13 de diciembre de 1963, y allí se plantean ya los principios sobre los cuales se debe legislar y reglamentar la actividad en el espacio ultraterrestre. Y desde ese momento se habla, por ejemplo, de una serie de cosas que son tan importantes como que hasta el momento, hasta el día de hoy, continúan perdurando y continúan siendo los principios y pilares del derecho espacial, como son precisamente el uso pacífico, la cooperación y la no agresión desde el espacio ultraterrestre", apuntó Rey Córdoba.

