La URSS también ganó la carrera espacial en inclusión social

Durante los largos años de la Guerra Fría (1945-1991), Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) no solo se vieron enfrentados por

Durante los largos años de la Guerra Fría (1945-1991), Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) no solo se vieron enfrentados por sus diferentes visiones del mundo, sino también de las afueras del mundo. La carrera espacial, como se le llamó al período en que ambas potencias desarrollaron sus tecnologías para desbravar el universo, llevó la rivalidad ideológica a otro patamar.Aunque ambos frentes tuvieron sus respectivos éxitos en la disputa tecnológica, la estrategia de la Unión Soviética se caracteriza por haber priorizado, deliberadamente, un elemento central de la ideología socialista: la inclusión y equidad social. De este modo, trabajó para que no solo el primer hombre, sino también la primera mujer y los primeros hombres de origen asiático y afro alcanzaran el espacio. Paso a paso: cómo fue la carrera espacialComo es sabido, fue la Unión Soviética la que obtuvo el primer triunfo en esta batalla que ocurría en paralelo la carrera armamentística, donde ambos bloques procuraban el desarrollo tecnológico en el campo militar. El lanzamiento del satélite soviético Sputnik 1 el 4 de octubre de 1957 es considerado el hecho fundacional de la carrera espacial: fue el primero en la historia en alcanzar la órbita terrestre. Menos de un mes más tarde, el 3 de noviembre de 1957, la famosa perra Laika se convertía en el primer animal en viajar al espacio a bordo del Sputnik 2, la primera nave en transportar material biológico en órbita. Al año siguiente, el 17 de mayo de 1958, la NASA puso en órbita el Vanguard 1, el primer satélite alimentado por energía solar, lo que fue considerado una victoria importante para Estados Unidos en la carrera espacial. A diferencia de los satélites Sputnik, que se destruyeron eventualmente en el espacio, el Vanguard 1 continúa en órbita hasta la actualidad, y es el satélite artificial más antiguo del espacio. En 1959, la Unión Soviética hizo dos intentos para llevar el primer objeto a la Luna. El primero, el Luna 1, se acercó a las inmediaciones del satélite pero no pudo alcanzarlo. El 14 de septiembre de ese año, el Luna 2 de la URSS se convertía en el primer objeto terrestre en impactar en la Luna. El 7 de octubre, un tercer satélite soviético, el Luna 3, tomaba las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna.Otro triunfo para EEUU: el 31 de enero de 1961 Ham el chimpancé se convertía en el primer homínido en viajar al espacio.Finalmente, el 12 de abril de 1961, hace 60 años, el ruso Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior. El hecho fue de gran relevancia histórica, y seguido de cerca por EEUU, que envió 5 de mayo del mismo año, exactamente 23 días después, al estadounidense Alan Shepard.En materia de género, la Unión Soviética fue vanguardia en múltiples sentidos. Regidos por los postulados del marxismo que pregonaba la emancipación del proletariado, incluyendo en este por igual a mujeres y hombres, no es casual que la Unión Soviética fuera el primer país del mundo en legalizar el aborto en 1922, y de los primeros en otorgarles el derecho al voto y al divorcio. En medio de la carrera espacial, la posibilidad de enviar a la primera mujer al espacio era considerado de vital importancia, especialmente por su carácter simbólico frente a EEUU, que era visto por la URSS como un país que perpetuaba el sexismo y el racismo, elementos propios del capitalismo. En este sentido, el director de formación de cosmonautas soviéticos escribió en su diario en 1961: “No podemos permitir que la primera mujer en el espacio sea estadounidense. Esto sería un insulto a los sentimientos patrióticos de las mujeres soviéticas", según recogió The New York Times. De este modo, el 16 de junio de 1963, a bordo de la Vostok 6, la rusa Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio en una misión que duró tres días, durante los que completó 48 vueltas alrededor de la Tierra. En tres días, viajó más lejos que todos los astronautas estadounidenses anteriores juntos. La primera mujer estadounidense en el espacio, Sally Ride, no subió hasta 1983.Tras varios otros eventos de relevancia espacial de ambos frentes, el 20 de Julio de 1969 los estadounidense Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los dos primeros hombres en posarse en la Luna a bordo del módulo Lunar Eagle de la misión Apolo 11.A partir de 1967, la Unión Soviética y sus aliados socialistas trabajaron en conjunto en misiones espaciales a través del programa Interkosmos. En julio de 1980, el piloto vietnamita Phạm Tuân se convirtió en el primer asiático y la primera persona de un país en desarrollo en viajar al espacio. El primer asiático-estadounidense en el espacio, Ellison Onizuka, seguiría a Pham cinco años después.Dos meses después de Phạm, el cubano Arnaldo Tamayo Méndez se convirtió en la primera persona afrodescendiente en ir al espacio. Durante su adolescencia había sido revolucionario y participó de varias manifestaciones en contra de la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1959).

