Un hombre pasa 14 horas bajo una lona para correr desnudo en mitad de un partido de fútbol | Vídeo

En Granada lo conocían. Ahora saben quién es buena parte de Europa. Olmo García, de 37 años, es famoso en la capital nazarí por pasearse por sus calles como

2021-04-09T16:30+0000

2021-04-09T16:30+0000

2021-04-09T16:32+0000

En Granada lo conocían. Ahora saben quién es buena parte de Europa. Olmo García, de 37 años, es famoso en la capital nazarí por pasearse por sus calles como vino al mundo. Se ha convertido en el nudista oficial de la ciudad andaluza. No importa que nieve, llueva o truene. La climatología no es impedimento para salir de casa sin una sola prenda. El lugar también es indiferente. Ha recorrido los patios de la Alhambra, ha trepado por la Catedral y se ha encaramado a la Fuente de las Batallas. Pocas postales de Granada quedan sin sus apariciones. Un sitio por el que no había paseado su desnudez era el estadio Nuevo los Cármenes. Ya lo puede tachar de la lista. Y es que no dudó en correr por la cancha en pelota picada durante el transcurso del encuentro entre Granada C.F. y Manchester United. Atravesó el campo transversalmente y se tumbó luego en el césped para dar vueltas sobre sí mismo. En torno al minuto 10 de la primera parte, un grupo de antidisturbios se abalanzó sobre él y sacaron a García del terreno de juego. El hombre fue trasladado a la Comisaría Provincial de Granada.No había público por las restricciones, pero su acto no se quedó sin audiencia. Las cámaras de televisión no tardaron en apuntar en su dirección. Se trataba de un partido de cuartos de final de Liga Europa, retransmitido en España, Reino Unido y un alto porcentaje de países del continente. Precisamente, el interés público del duelo agravaría su actuación. Al ser retrasmitido en directo por televisión, no sería extraño que hubiese menores de edad frente a la pantalla. Motivo por el que se le acusa de un delito de exhibicionismo. García acumula antecedentes policiales por actos similares en la vía pública.Sorprende que consiguiese acceder al estadio y esquivar los controles de seguridad del estadio. Tras el visionado de las cámaras, se observa que el nudista saltó al campo desde una gran lona situada en la parte baja de la zona de preferencia. Allí se escondió. Lo hizo durante horas. Las indagaciones señalan que García entró en el estadio pasadas las 7:00 tras cruzar la valla perimetral instalada entre el campo de fútbol y el Palacio de Deportes. Se estima que pudo estar unas 14 horas escondido bajo la lona. Un incidente que podría afectar al propio Granada C.F., ya que la UEFA acostumbra a sancionar este tipo de brechas de seguridad. García se desnuda para pedir la paz mundial. Pero, puede ser que en este episodio de algo de guerra al club de su ciudad.

