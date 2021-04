https://mundo.sputniknews.com/20210409/el-apoyo-de-bill-gates-al-descabellado-estudio-de-atenuacion-del-sol-es-sumamente-irresponsable--1110996518.html

El apoyo de Bill Gates al "descabellado" estudio de atenuación del Sol es "sumamente irresponsable"

Gates y otros donantes privados están respaldando el Programa de Investigación de Geoingeniería Solar de la Universidad de Harvard, que pronto lanzará un nuevo estudio para investigar la eficacia de bloquear la luz solar para que no llegue a la superficie de la Tierra. Los científicos van a estudiar si la pulverización de un aerosol que refleje el sol —como el polvo de carbonato de calcio (CaCO3) no tóxico— en la atmósfera podría compensar los efectos del calentamiento global.Los investigadores que están detrás del próximo proyecto de Harvard —el Experimento de Perturbación Controlada de la Estratosfera— afirman que hay que estudiar la geoingeniería solar por si hay que tomar una medida drástica contra el cambio climático. El estudio, apoyado por Gates, pretende realizar experimentos exploratorios a pequeña escala en la atmósfera.El autor de Apocalipsis nunca: por qué el alarmismo medioambiental nos perjudica a todos, Michael Shellenberger, calificó la idea de "descabellada" en una entrevista para el canal Fox News y advirtió que el experimento es "sumamente irresponsable". De acuerdo a Shellenberger, la gran mayoría de los científicos no están de acuerdo con esto.Shellenberger predijo que Gates y otros implicados en el experimento encontrarían oposición "en cada paso del camino." "Es una gran irresponsabilidad. Saben a ciencia cierta que nunca conseguirán un acuerdo internacional al respecto. Así que básicamente están tratando de socializar la idea, normalizar la idea, hacernos sentir cómodos con una idea que debería incomodarnos externamente", concluyó.

