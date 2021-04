https://mundo.sputniknews.com/20210408/siri-deja-de-espiarme-el-centro-de-inteligencia-de-espana-desincentiva-su-uso-1110928763.html

"Siri, deja de espiarme": el Centro de Inteligencia de España desincentiva su uso

En 2019, Apple vivió una de sus peores crisis reputacionales respecto a la privacidad, después de que se descubriese que empresas externas a la compañía

En 2019, Apple vivió una de sus peores crisis reputacionales respecto a la privacidad, después de que se descubriese que empresas externas a la compañía podían escuchar las solicitudes que se hacían cada vez que hablamos con Siri, su asistente virtual. Posteriormente, Apple se disculpó pero muchos ya dudaron sobre la seguridad que ofrece la compañía a sus usuarios.Un nuevo informe del Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español ha vuelto a poner este asunto de actualidad. Sus autores recomiendan desactivar la función ya que en caso de estar activa, "Siri puede emitir sugerencias que desvelen información sensible, por ejemplo, al aproximarse el dispositivo a un lugar determinado, puede sugerir enviar un mensaje a un contacto", aseguran. Aunque este documento va dirigido particularmente a personal del servicio de inteligencia y no a la ciudadanía general, no viene mal recordar las debilidades de confidencialidad que posee el asistente de voz de la compañía Apple, al igual que otros como Cortana de Microsoft, que admitió que con el objetivo de mejorar el servicio que estas plataformas ofrecen, parte de algunas conversaciones son escuchadas por humanos o máquinas.

