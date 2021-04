https://mundo.sputniknews.com/20210408/el-peligro-de-calmar-los-dolores-de-cabeza-con-pastillas-1110933083.html

El peligro de calmar los dolores de cabeza con pastillas

El peligro de calmar los dolores de cabeza con pastillas

¿Quién no ha sufrido un dolor de cabeza? Son diversas las causas que pueden provocarlo, lo importante es saber cómo deshacerse de esta molestia sin dañar la

2021-04-08T12:37+0000

2021-04-08T12:37+0000

2021-04-08T12:37+0000

estilo de vida

dolor

enfermedad

medicina

cabeza

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109196/30/1091963046_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_7cff9175f22c475052751bbc6b38e37e.jpg

¿Quién no ha sufrido un dolor de cabeza? Son diversas las causas que pueden provocarlo, lo importante es saber cómo deshacerse de esta molestia sin dañar la salud.Según el médico terapeuta Alexei Bezymyanny, lo que diferencia a estos dolores no solo es la intensidad, sino también su procedencia que puede ser un síntoma de una grave enfermedad que se estaría ignorando si se opta por la automedicación y no por consultar a un especialista.En una entrevista con Zvezda, el médico sugirió que las populares pastillas para quitar de manera fácil y rápida estos molestos dolores de cabeza pueden tener a veces consecuencias desastrosas, por ejemplo, la falta de tratamiento y detección temprana de un caso de aneurisma vascular puede causar complicaciones que dejarían a la persona inválida.Añadió que por eso es importante no automedicarse y recurrir a un especialista para saber el origen del dolor ya que esto puede deberse a la hipertensión arterial o el estrés emocional o físico."Si una persona tiene dolor por primera vez, y no es característico de fenómenos similares anteriores, entonces, por supuesto, es necesario acudir al médico. El médico debe examinar al paciente, medir la presión arterial, evaluar el estado neurológico y elegir un tratamiento eficaz, qué pastillas debe tomar y cuáles no. El médico puede derivar al paciente a exámenes adicionales. Han habido casos en los que un dolor de cabeza trivial era un síntoma de enfermedades graves, y el paciente fue diagnosticado antes de que se desarrollaran las complicaciones", concluyó Bezimenyi.

https://mundo.sputniknews.com/20201217/como-entender-la-verdadera-causa-de-un-dolor-de-cabeza-1093869293.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

dolor, enfermedad, medicina, cabeza, salud