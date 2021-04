https://mundo.sputniknews.com/20210407/ucrania-participara-este-ano-en-siete-maniobras-conjuntas-con-la-otan-1110887257.html

Ucrania participará este año en siete maniobras conjuntas con la OTAN

Ucrania participará este año en siete maniobras conjuntas con la OTAN

"Durante 2021 los representantes de las Fuerzas Armadas ucranianas participarán en una serie de actividades de capacitación de las fuerzas de la Alianza. El

"Durante 2021 los representantes de las Fuerzas Armadas ucranianas participarán en una serie de actividades de capacitación de las fuerzas de la Alianza. El bloque del Atlántico Norte invitó a Ucrania a participar en los ejercicios Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda", destaca el mensaje publicado en el sitio web del Ministerio.Según el titular de Defensa, Andréi Tarán, el Ejército ucraniano logró probar su capacidad durante muchos años de ejercicios conjuntos con la OTAN, y "ese reconocimiento se transformó en una confianza y en la disposición de involucrar a los ucranianos en el desarrollo de la 'defensa colectiva', que para la OTAN consiste en que un ataque contra cualquiera de los países miembros se considera un ataque contra todos".El Parlamento ucraniano enmendó dos leyes en 2014, renunciando al estatus de país no alineado. En junio de 2016, se aprobaron unas enmiendas adicionales y se proclamó la adhesión a la OTAN como objetivo de la política exterior de Ucrania. En febrero de 2019, el Parlamento introdujo enmiendas en la Constitución refrendando el rumbo a unirse a la UE y la OTAN.Ucrania llegó a ser el sexto Estado que posee el estatus de socio de la OTAN con posibilidades ampliadas.En los últimos años, Moscú ha denunciado una actividad sin precedentes de la OTAN en las fronteras occidentales de Rusia. La Alianza Atlántica está expandiendo su presencia militar con la justificación de que lo hace para "contener la agresión rusa".Rusia expresó, además, en repetidas ocasiones su preocupación por la creciente concentración de las fuerzas de la OTAN en Europa. El Kremlin ha declarado que Moscú no representa una amenaza para nadie, pero que no ignorará las acciones potencialmente peligrosas para sus intereses.

