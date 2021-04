https://mundo.sputniknews.com/20210407/moscu-eeuu-con-su-enfoque-sobre-ucrania-no-se-inscribe-en-el-formato-de-normandia-1110878493.html

Moscú: EEUU con su enfoque sobre Ucrania no se inscribe en el formato de Normandía

El subjefe del gabinete ucraniano y ministro para los territorios ocupados, Alexéi Réznikov, dijo recientemente que Kiev está interesado en crear alianzas

El subjefe del gabinete ucraniano y ministro para los territorios ocupados, Alexéi Réznikov, dijo recientemente que Kiev está interesado en crear alianzas adicionales con el fin de lograr el cese del conflicto en Donbás, y se pronunció a favor de que EEUU y Polonia se unan a las negociaciones.El jefe de la delegación ucraniana en el Grupo de Contacto sobre Donbás, Leonid Kravchuk, también declaró que la presencia de EEUU fortalecería las negociaciones en el formato de Normandía y reveló que Kiev sostiene consultas sobre la participación de Washington en el proceso negociador, agregando que su contenido, de momento, no es del dominio público.El vicecanciller informó la víspera a Sputnik que Moscú y Washington sostuvieron una conversación telefónica la semana pasada sobre la situación en Ucrania y agregó que Rusia, de momento, no planea proseguir los contactos sobre este tema con EEUU, y menos aún "en la tonalidad" que pretende imponer la parte estadounidense.El formato de Normandía para las negociaciones sobre Ucrania existe desde junio de 2014, cuando los líderes de Rusia, Alemania, Francia y Ucrania, al conmemorar el 70 aniversario del desembargo de las tropas aliadas en Normandía, debatieron por primera vez la solución del conflicto en Donbás.La última cumbre del Cuarteto de Normandía, se celebró en diciembre de 2019 en París.Durante los últimos tiempos a diversos niveles se debate la perspectiva de seguir colaborando en este formato.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.Las principales plataformas de negociaciones que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias de Donbás son el Cuarteto de Normandía y el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa).Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.

