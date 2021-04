¿Volverán los abrazos? Una empresa española crea una línea de ropa que elimina cualquier virus

https://mundo.sputniknews.com/20210406/volveran-los-abrazos-una-empresa-espanola-crea-una-linea-de-ropa-que-elimina-cualquier-virus-1110847393.html

Llegó la pandemia y con ella, se avivó el ingenio y la creatividad. La de Roger González se enfocó en la protección individual, o colectiva, según como se mire. Este emprendedor catalán ha ingeniado junto a su mujer y sus dos socios una línea de ropa deportiva capaz de repeler cualquier virus o bacteria. El secreto reside en el tejido, cuya fórmula ha sido investigada por científicos y patentada a nivel mundial.En concreto han ideado una sudadera que contiene una sustancia activa utilizada en el tratamiento Si Bac-Pure, aprobada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos como principio activo contra el coronavirus. "Nos decantamos por la sudadera porque vimos que es una de las prendas que más utiliza la gente hoy en día", confiesa el emprendedor. La prenda no contiene ninguna de las sustancias de la Lista de Sustancias Extremadamente Preocupantes (SVHC) ni iones metálicos perjudiciales para la salud.Dicho tejido posee unas nanopartículas que se adhieren al tejido que siempre están activas. Cuando cae encima de ella un virus, sea el que sea, se neutraliza y no llega a infectar. Además, es efectivo durante los primeros 100 lavados, aunque tras los siguientes seguirá teniendo un 99,98% de efectividad. Sin embargo, este no es el único producto con el que cuenta la compañía. A principios de año lanzaron un escudo de manos para protegernos al hacer la compra o al utilizar el transporte público. Aprovechando el tirón y la buena acogida que tuvo este producto, decidieron dar un paso más allá. Por aquel entonces, Roger manifestó en una entrevista con Sputnik que su propósito era proteger a las personas en su movilidad diaria y dar vida a la gente. Y así ha sido.Tras el lanzamiento de su primer producto, las ventas tanto a nivel nacional como internacional no han dejado de crecer. Sus artículos se han extendido por 56 países, entre ellos Canadá, Sudáfrica, Brasil, Nueva Zelanda o Gran Bretaña. "En Estados Unidos también se están vendiendo muy bien, es uno de los países donde más ha encajado el concepto de protección", recalca el catalán.Ahora están pensando en comercializar un nuevo producto para utilizar en las lavadoras de las hogares que otorga una especie de escudo protector a las prendas de ropa hasta el siguiente lavado. Basta con poner el líquido en el apartado del suavizante en nuestra colada diaria para que nuestra ropa esté protegida ante cualquier virus. Parte de los beneficios se donan a comedores sociales y becas comedores para niños. "Queremos lanzar nuestro granito de arena a aquellos que están pasando dificultades y que con la crisis sanitaria han visto agravada su situación".

