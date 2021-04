https://mundo.sputniknews.com/20210406/por-que-los-nuevos-hummer-electricos-se-ofrecen-en-un-solo-color-1110830652.html

¿Por qué los nuevos Hummer eléctricos se ofrecen en un solo color?

¿Por qué los nuevos Hummer eléctricos se ofrecen en un solo color?

En particular, los Hummer camioneta solo estarán disponibles en color blanco, mientras que los SUV en color verde opaco. Esto se aplicará solo a la llamada

2021-04-06T01:59+0000

2021-04-06T01:59+0000

2021-04-06T01:59+0000

tecnología

motor

hummer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/1110785181_0:0:1262:710_1920x0_80_0_0_fb0a6a52f1286b76bac050a1f4d21704.png

En particular, los Hummer camioneta solo estarán disponibles en color blanco, mientras que los SUV en color verde opaco. Esto se aplicará solo a la llamada primera edición de estos autos, y no por cuestiones de diseño. La realidad es mucho más simple de lo que parece, y al mismo tiempo complicada, y tiene que ver con la logística. Al tener a todos los rivales en etapas avanzadas del lanzamiento de sus propias camionetas eléctricas, General Motors se vió forzada a actuar rápido. “La razón por la que la edición 1 de la camioneta viene en un solo color, y con todas las opciones incluidas, es porque los altos mandos de la compañía nos dieron unas fechas concretas del comienzo de producción”, explicó a MotorTrend Al Oppenheiser, ingeniero jefe del equipo que desarrolló el nuevo Hummer. Y no es para menos: cuando fue trasladado al equipo en 2019, GM quería tener su nueva camioneta en producción ya en otoño de 2021, lo cual supone un corte de dos años en comparación con un proceso de desarrollo normal para esta clase de vehículos. Por ello, el equipo tuvo que valerse de las herramientas digitales y simulaciones, porque simplemente no tenían el tiempo necesario para crear y poner a prueba prototipos físicos. De tal modo, los ingenieros de GM tenían que diseñar el nuevo Hummer de manera perfecta, para que todo funcionara según los planes a la primera. Uno de los trucos que emplearon para poder cumplir con las fechas límite antes del comienzo de producción, fue ofrecer las camionetas sin elección de opciones o colores. Esto ha simplificado mucho el trabajo de los suministradores de partes pintadas, ya que normalmente les haría falta tener varias cadenas de montaje para suministrar varios colores. Sin embargo, está previsto que cuando la empresa logre entregar todos los Hummer de la primera edición a los clientes, se ofrecerán todos los colores para estos vehículos, así como será posible elegir entre todas las opciones y el equipamiento. Todos los Hummers serán fabricados en las instalaciones de la planta de Detroit-Hamtramck, en el estado de Michigan. De hecho, allí solo se fabricarán vehículos eléctricos, y para el año 2035 GM planea dejar de fabricar autos con motores de combustión interna.

https://mundo.sputniknews.com/20210403/asi-luce-el-nuevo-cadillac-escalade-personalizado-para-kim-kardashian--video-fotos-1110772334.html

https://mundo.sputniknews.com/20210314/presentan-un-inusual-prototipo-de-furgoneta-electrica--fotos-1109947083.html

https://mundo.sputniknews.com/20200628/asi-son-las-pruebas-extremas-a-las-que-someten-al-rival-de-la-tesla-cybertruck--video-1091902367.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

motor, hummer