Multan a TikTok por no eliminar los llamados a participar en protestas no autorizadas en Rusia

"TikTok Pte.Ltd fue declarado culpable (...) en virtud de la Parte 2 del artículo 13.41 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia,

"TikTok Pte.Ltd fue declarado culpable (...) en virtud de la Parte 2 del artículo 13.41 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia, se impuso una multa administrativa de 2,6 millones de rublos (unos 34.000 dólares)", dijo el servicio.Este 5 de abril la Corte también debía celebrar sesiones sobre el caso de Telegram Messenger Inc. pero fueron aplazadas por incomparecencia de las partes.Previamente, el regulador ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor, elaboró protocolos por infracción administrativa contra redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Vkontakte, Odnoklassniki, Telegram y YouTube por no eliminar publicaciones que incitan a los menores a participar en las protestas no autorizadas en Rusia.De acuerdo con la parte 2 del artículo 13.41 del Código de Infracciones Administrativas de Rusia, si la plataforma de Internet no limita el acceso a la información prohibida 24 horas después de que Roskomnadzor envíe la notificación correspondiente, esta puede ser castigada con una multa de 800.000 hasta 4 millones de rublos (de 10.400 hasta 52.200 dólares).Los pasados 23 y 31 de enero en un centenar de ciudades rusas, incluida Moscú, se celebraron manifestaciones no autorizadas, convocadas por los seguidores del bloguero opositor ruso Alexéi Navalni.Las protestas exigían la liberación del político, detenido a mediados de enero a su regreso de Alemania, así como expresaban indignación por la supuesta corrupción de las autoridades rusas, denunciada por el opositor.

