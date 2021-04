Adicción al crack y una relación con la viuda de su hermano: el hijo de Biden confiesa todo

https://mundo.sputniknews.com/20210406/adiccion-al-crack-y-una-relacion-con-la-viuda-de-su-hermano-el-hijo-de-biden-confiesa-todo-1110832413.html

El segundo hijo del actual mandatario nortemaricano, Hunter, escribió un libro de memorias, titulado Beautiful Things (Cosas hermosas, en español), en el que

El segundo hijo del actual mandatario nortemaricano, Hunter, escribió un libro de memorias, titulado Beautiful Things (Cosas hermosas, en español), en el que confiesa su adicción al crack, así como los pormenores de su relación con la viuda de su hermano, Beau, y el papel que jugó el presidente en hacer público el noviazgo.De acuerdo con el abogado de 51 años, tuvo que convencer a su padre para que aprobara públicamente la relación que estableció con la viuda de su hermano, Hallie, en el 2017, dos años después de la muerte de Beau por un cáncer de cerebro.Hunter Biden convenció a su padre en el 2017 para que aprobara públicamente su relación con la viuda de su hermano Beau, diciendo que sería lo mejor para los nietos.Además, le dijo a su padre que sus nietos sufrirían si el exvicepresidente no hacía una declaración positiva sobre el asunto. En ese momento, Hunter seguía casado con Kathleen, con quien tuvo tres hijos, y de quien se divorció al poco tiempo. Fue justo en este momento que Biden acordó emitir una declaración: "todos tenemos suerte de que Hunter y Hallie se encontraran mientras juntaban sus vidas nuevamente después de tanta tristeza. Tienen el apoyo total y completo mío y de Jill y estamos felices por ellos".Sin embargo, la unión duró poco tiempo. En el 2019, Hunter y Hallie se separaron."Buscaba crack hasta en las alfombras"Durante una entrevista concedida a la cadena CBS News en la que promocionó su libro, Hunter habló de su adicción al crack, que empeoró luego de la muerte de su hermano en 2015.De acuerdo con Hunter, en ese momento intervino su padre. "Vino a mi apartamento una vez, estaba en el cargo de vicepresidente. Se deshizo de su Servicio Secreto, se las ingenió para llegar a la casa. Y yo le dije: '¿qué haces aquí?'. Él dijo: 'cariño, ¿qué haces?'. Le dije: "Papá, estoy bien". Me dijo: 'no estás bien'".La lucha contra la adicción, sus relaciones de pareja, así como la relación con sus padres son temas centrales en sus memorias.

