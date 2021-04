https://mundo.sputniknews.com/20210405/rusia-afirma-mantener-contactos-de-alto-nivel-con-eeuu-sobre-ucrania-1110799298.html

Rusia afirma mantener contactos de alto nivel con EEUU sobre Ucrania

Rusia afirma mantener contactos de alto nivel con EEUU sobre Ucrania

"Mantenemos contactos con los estadounidenses, lo hacemos a un alto nivel", dijo Riabkov a la prensa.

Agregó que EEUU expresó a Rusia su preocupación por los informes de que unidades militares rusas supuestamente se mueven con placas ocultas por la región de Rostov del Don, fronteriza con Ucrania.Subrayó que estas preocupaciones no tienen fundamento."Tomamos en nuestro territorio, recalco, en el territorio ruso, las medidas que consideramos necesarias, y algunas señales estadounidenses no tienen nada que ver con esto, podemos decir que ignoramos por completo estas señales", dijo el viceministro.Añadió que los estadounidenses no deben "preocuparse por las supuestas acciones de Rusia, sino por el comportamiento inaceptable de Kiev, que no solo no cumple con el paquete de medidas de Minsk, sino niega estos acuerdos de una forma cada vez más flagrante".Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio —Donbás— donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo resultado la ONU estima en unos 13.000 muertos.

