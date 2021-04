https://mundo.sputniknews.com/20210405/la-exsargento-asesinada-por-su-novio-expolicia-el-crimen-que-marco-chile-y-colombia-1110826909.html

La exsargento asesinada por su novio expolicía: el crimen que marcó Chile y Colombia

La exsargento asesinada por su novio expolicía: el crimen que marcó Chile y Colombia

"El trágico final de la mujer chilena desaparecida en Colombia cuyo novio es sospechoso de su asesinato", titulaba CNN la muerte de Ilse Amory Ojeda, una

2021-04-05T22:35+0000

2021-04-05T22:35+0000

2021-04-05T23:13+0000

reportajes

américa latina

feminicidios

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106446/01/1064460152_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_c207d8640ec2cc5de2f9040e56d5379f.jpg

"El trágico final de la mujer chilena desaparecida en Colombia cuyo novio es sospechoso de su asesinato", titulaba CNN la muerte de Ilse Amory Ojeda, una exsargento de 51 años que se había ido a vivir a Colombia para iniciar una nueva vida con su novio, 23 años menor, antes de que la matara.Ojeda estaba en pareja con el expolicía colombiano de 28 años Juan Guillermo Valderrama, cuando el 5 de marzo de 2019 se instalaron en Bucaramanga, capital de Santander, norte de Colombia, con el fin de desarrollar un restaurante de comida típica chilena. Acogidos en la finca del padre de Valderrama, a las pocas semanas Juan se fue para Bogotá, bajo la excusa de que iba a hacer un curso. En realidad, Juan mantenía un amorío con otra mujer. Hasta entonces, Ilse mantenía una comunicación fluida con su familia, con quienes hablaba todos los días, especialmente con su hijo mayor. Según declararían más tarde, la mujer parecía encontrarse bien, y feliz con su nueva vida junto a su pareja. El 25 de marzo, Valderrama retornó a la finca y, cinco días más tarde, fue la última vez que Ilse pudo comunicarse con sus allegados en Chile. Debieron pasar dos semanas para que la Policía fuera alertada. Su hermana, Alejandra Ojeda, alertó a las autoridades chilenas sobre la desaparición de Ilse durante la Semana Santa de 2019, el 17 de abril. Fue entonces que la Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que estaban buscando a la ciudadana chilena.Aunque para la Policía Valderrama fue el principal sospechoso de su desaparición desde un principio, su testimonio fue también la base de las investigaciones. Fue buscada por todos los municipios de Santander con base en lo declarado por el expolicía. Valderrama llegó a hablar con la prensa durante esos días. El 23 de abril de 2019, otorgó una entrevista al diario colombiano El tiempo, donde contó cómo se conocieron, admitió que tenía una amante, y aseguró que la vio por última vez el 29 de marzo, cuando discutieron a razón de su infidelidad en una tienda de refrescos, de la que ella se retiró y tras lo que no volvió a verla."Resulta que ahí me entró una llamada, con otra persona que yo tenía algo. Eso fue lo que destapó todo. Ella se paró muy enojada, muy decidida, y yo intenté detenerla pero fue bastante difícil. Me volví a pagar la cuenta y me demoré un poco y cuando volví ya no la pude encontrar", aseguró. Consultado acerca de por qué hizo la denuncia dos semanas más tarde, Valderrama aseguró que él creyó que Ilse había vuelto a Chile tras la pelea, hasta que habló con la pareja de uno de los hijos de la mujer, y supo que no se hallaba en su país. "Me entró el terror, me fui para la URI a hablar, me dieron un cartelito, saqué unas copias, los pegué por donde habíamos estado", contó. Entre otros detalles, en la entrevista admitió que la mujer le daba dinero para su hospedaje durante el tiempo en que él estuvo viviendo en Chile, y también luego de que se instalaron en Colombia. Cómo se descubrió la verdad del asesinato de Ilse OjedaHasta entonces, Valderrama era para el ojo público un novio preocupado por la desaparición de su pareja, a pesar de las sospechas de la Policía. Sin embargo, a finales de abril de 2019 apareció un testigo que fue crucial para el caso.El hombre aseguraba que el 31 de marzo, dos días después de la última vez que Valderrama había visto a Ojeda —según sus propias declaraciones—, y un día luego de la última comunicación de la mujer con su familia, Juan le pagó 200.000 pesos colombianos (unos 55 dólares) para quemar el cuerpo de una vaca en el municipio de Rionegro, a una hora de Bucaramanga. El indicio llevó a la Policía al lugar, donde el 26 de abril encontró 45 restos óseos que habían sido quemados en la vereda Portachuelo de Rionegro y que correspondían a Ilse Amory Ojeda. Al día siguiente, Valderrama fue capturado. El mismo día se supo que Ilse había adquirido un seguro de vida antes de viajar de Chile a Colombia, cuyo único beneficiario era su pareja.Así lo transmitió desde Bucaramanga el canal de televisión chileno 24 Horas. "Soy inocente", fue lo único que el hombre dijo a la prensa. Los hallazgos entregados a Fiscalía demostraron que fue asesinada el 31 de marzo en horas de la tarde a manos de Juan Valderrama. Una foto extraída del celular de Ilse, tomada el domingo 31 de marzo a las 12:01 de la tarde, fue el indicio más importante para demostrar que la mujer se hallaba con vida hasta ese momento. En la fotografía se veía a la mujer usando zapatos marca Cardinale, los mismos que fueron encontrados junto a sus restos óseos, y sobre los que se constató que habían estado en la parte trasera del vehículo de Valderrama.Además, las cámaras del peaje ubicado entre Bucaramanga y Rionegro captaron en cuatro ocasiones las imágenes del auto de Juan Guillermo, marca Mazda, modelo 2004, de placas NAH 685, haciendo el trayecto ese 31 de marzo. Del mismo modo en que declaró a la prensa, lo hizo ante Fiscalía: Juan Valderrama no aceptó los cargos de feminicidio agravado y desaparición forzada. Además, durante el juicio presentó un recurso para intentar declararse inimputable, alegando trastornos mentales, pero no tuvo éxito, ya que el dictamen de Medicina Legal concluyó que el hombre se hallaba en condiciones óptimas de cordura al momento de cometer el asesinato. El 2 de julio de 2020, la Jueza Primera Especializada de Ejecución de Penas del Circuito de Bucaramanga informó la sentencia del hombre 28 años: 36 años, seis meses y 20 días de prisión por el feminicidio agravado y desaparición forzada de Isla Amory Ojeda González.Además, le corresponde el pago de una multa equivalente a 2.584 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, más de 2.000 millones de pesos colombianos (unos 544.000 dólares). El próximo 28 de abril cumplirá dos años de reclusión en la cárcel de mediana seguridad de Palogordo en Bucaramanga.

https://mundo.sputniknews.com/20210308/feminicidios-en-colombia-una-verdadera-pandemia-1109661534.html

https://mundo.sputniknews.com/20210331/feminicidios-crecen-85-y-extorsiones-21-en-mexico-en-gobierno-de-lopez-obrador-1110641174.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

reportajes, feminicidios, colombia