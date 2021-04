https://mundo.sputniknews.com/20210405/google-gana-la-batalla-del-siglo-contra-oracle-por-el-derecho-de-utilizar-java-1110817600.html

Google gana la 'batalla del siglo' contra Oracle por el derecho de utilizar Java

Google gana la 'batalla del siglo' contra Oracle por el derecho de utilizar Java

El tribunal ha decidido por mayoría de los votos (6-2) que el uso de Java en Android era legítimo. Anula asi la anterior decisión adoptada por la Corte de

2021-04-05T18:55+0000

2021-04-05T18:55+0000

2021-04-05T19:06+0000

compañías

economía

oracle

android

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1110817360_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_584023df59655b85f9121f3c344d0eaf.jpg

El tribunal ha decidido por mayoría de los votos (6-2) que el uso de Java en Android era legítimo. Anula asi la anterior decisión adoptada por la Corte de Apelación del Circuito Federal en 2018.El vicepresidente ejecutivo de Oracle, Dorian Daley, emitió un comunicado en el que expresó que los empleados de Google "robaron Java y pasaron una década litigando, algo que solo puede hacer un monopolista".En agosto de 2010, Oracle demandó a Google por violar supuestamente los derechos de autor al utilizar el código Java sin permiso. En particular, acusó a la empresa californiana de robarle unas 11.500 líneas del código de la interfaz de programación de aplicaciones (API) durante el desarrollo del sistema operativo Android, lo que calificó de un "atroz acto de plagio".Por su parte, Google afirmó que los elementos que utilizó no podían ser protegidos por leyes de derechos de autor, pues se trataba de parte de un código universal y necesario para realizar ciertas tareas.La batalla legal entre los gigantes tecnológicos llevó a tres juicios y varias apelaciones. En 2014, Oracle apeló esta decisión, mientras que el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Washington anuló la sentencia que declaraba que la API de Java no estaba sujeta a copyright.En 2016, Oracle exigió que Google le pagara 9.300 millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios, pero el jurado determinó que Android no infringía derechos de autor, pues las API estaban protegidas por el denominado "uso razonable" y el código siempre había sido "libre y abierto" para ser usado.No obstante, dos años después, la Corte de Apelación de EEUU invalidó la sentencia al concluir que el uso de Java para crear Android ya no estaba protegido por la ley de uso justo.De esta manera, los jueces no han logrado ponerse de acuerdo en definir qué es el uso razonable de las API y si la protección de derechos de autor también se debería extender a algunos elementos del código o se trata de un concepto universal que no debería estar sujeto a copyright.

https://mundo.sputniknews.com/20210228/bill-gates-explica-por-que-le-gusta-mas-android-que-ios-1109346001.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

compañías, oracle, android, google