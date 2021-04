https://mundo.sputniknews.com/20210405/exministra-boliviana-de-medio-ambiente-tambien-busca-asilo-en-el-exterior-1110824593.html

Exministra boliviana de Medio Ambiente también busca asilo en el exterior

Exministra boliviana de Medio Ambiente también busca asilo en el exterior

Áñez está detenida desde marzo a la par de sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energías, Rodrigo Guzmán, esperando un juicio en el que enfrentarán una acusación de Golpe de Estado, por su llegada al poder tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019) en noviembre de 2019.Otros tres exministros han buscado previamente refugio en el extranjero para evadir procesos en Bolivia: El de Gobierno, Arturo Murillo, y el de Defensa, Luis Fernando López, y la de Comunicación, Roxana Lizárraga, en Perú.PersecuciónEl familiar de Pinckert entrevistado por Unitel no identificó al país en el cual la exministra habría pedido asilo.Pinckert, al igual que todos los miembros de la pasada administración transitoria que enfrentan cargos judiciales por supuestos delitos de sedición, terrorismo, corrupción y otros, dijo que era víctima de persecución política de parte del actual Gobierno democrático e Luis Arce.La exministra no se había presentado a la fiscalía el pasado jueves 1 de abril donde debía responder a una denuncia de tráfico de influencias y otros presuntos delitos, y el fiscal del caso anunció entonces que activaría una alerta migratoria para evitar su fuga.Familiares de Pinckert citados por los medios dijeron que el fiscal no había atendido un pedido de aplazamiento de la audiencia.El esposo de Pinckert falleció recientemente por COVID-19.

