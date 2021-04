https://mundo.sputniknews.com/20210405/eeuu-esta-tratando-de-confrontar-a-turquia-y-a-rusia-en-el-mar-negro-1110816004.html

"EEUU está tratando de confrontar a Turquía y a Rusia en el mar Negro"

"EEUU está tratando de confrontar a Turquía y a Rusia en el mar Negro"

En su conversación con el ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, Austin también instó a Ankara a no retener el sistema de defensa antimisiles ruso S-400.

En su conversación con el ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, Austin también instó a Ankara a no retener el sistema de defensa antimisiles ruso S-400.El observador político y periodista turco Mehmet Ali Güller comentó a Sputnik que la Administración Biden busca demonizar a Rusia y rodear sus fronteras con bases militares de la OTAN. "Mediante varios métodos EEUU agregaba a los países, que alcanzaron la independencia después del colapso de la Unión Soviética al terreno occidental, y continuaba así rodeando a Rusia. Con este fin, en particular, EEUU contribuyó a que Bulgaria y Rumanía entrasen en la UE y en la OTAN", señala Güller.El periodista opina que con el mismo objetivo Washington "utilizó" las revoluciones del color en Georgia y Ucrania."La nueva Administración estadounidense está buscando demonizar a Rusia, ya que busca convertir a la UE en su jugador de reserva, como lo fue durante la Guerra Fría. El presidente de EEUU, Joe Biden, dice que Rusia es una amenaza más cercana para la UE y la OTAN que China", opina el experto. De acuerdo con Güller, Washington está tratando de poner a la UE en contra de Rusia para poner fin a la cooperación energética entre Berlín y Moscú.El observador político asegura que EEUU trata de aplicar una práctica similar en torno a Turquía y sus relaciones con Rusia. "EEUU, nuevamente a través de la OTAN y en particular en el mar Negro, está tratando de confrontar a Turquía y a Rusia. La reciente y creciente presencia de la OTAN en el mar Negro es un intento de debilitar la cooperación turco-rusa que preocupa profundamente a Washington", explica. Güller opina que con este fin EEUU está tratando de organizar un frente antirruso en la línea que va del Báltico al Mediterráneo oriental. "El nuevo plan báltico de la OTAN prevé una línea que atraviese Ucrania, Rumanía y Bulgaria hasta Grecia, y luego hasta una base en Creta, es decir, una línea que llegue al Mediterráneo oriental", precisa el periodista.El turco sostiene que EEUU no podrá lograr implementar esta estrategia. "La hegemonía estadounidense se está debilitando, están perdiendo su capacidad jugar ellos solos al mismo juego de siempre. EEUU ya no puede ejercer un control total sobre Turquía y los países de la UE, principalmente de Alemania, como durante la Guerra Fría", cree Güller. El experto admite que "dado que la OTAN ha calificado a Rusia como una amenaza", los países de la Alianza —de la que Turquía es miembro— se verán obligados "a adoptar una determinada posición de acuerdo con su pertenencia al bloque". Sin embargo, Güller está seguro que "la probabilidad de que esto se convierta en una oposición hostil a la vieja usanza es nula". "Tanto la UE como Turquía, a pesar de la presión estadounidense, continuarán impulsando la cooperación con Rusia y China en el campo del comercio y la energía", concluyó el periodista.

