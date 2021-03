Blinken insta a Turquía a no retener el sistema de defensa ruso S-400

https://mundo.sputniknews.com/20210324/blinken-insta-a-turquia-a-no-retener-el-sistema-de-defensa-ruso-s-400-1110359560.html

"El secretario Blinken instó a Turquía a no retener el sistema de defensa aérea ruso S-400", dijo Price en una lectura de una reunión entre los dos

"El secretario Blinken instó a Turquía a no retener el sistema de defensa aérea ruso S-400", dijo Price en una lectura de una reunión entre los dos diplomáticos.La reunión de los ministros tuvo lugar al margen del encuentro de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN."Nuestro ministro y Blinken abordaron el tema del S-400 y reiteraron la importancia de las relaciones entre Turquía y EEUU en el ámbito de la OTAN. EEUU agradeció a Turquía por haber acogido [en abril] una reunión sobre Afganistán. Las partes también intercambiaron opiniones sobre la situación en Libia, Siria y el Mediterráneo Oriental", refirió el portavoz.Este fue el primer encuentro de los titulares de Asuntos Exteriores de Turquía y EEUU después de la designación de Blinken para ese cargo. En febrero Cavusoglu y Blinken sostuvieron una conversación telefónica en la que hablaron sobre las discrepancias entre Ankara y Washington por comprar Turquía sistemas antiaéreos rusos S-400.Washington o PekínBlinken enfatizará que Estados Unidos no presionará a sus aliados para que elijan entre Washington y Pekín."Estados Unidos no obligará a nuestros aliados a elegir entre ellos o nosotros con China. No hay duda de que el comportamiento coercitivo de China amenaza nuestra seguridad y prosperidad colectivas y que están trabajando activamente para socavar las reglas del sistema internacional y los valores que compartimos nosotros y nuestros aliados (...) Pero eso no significa que los países no puedan trabajar con China siempre que sea posible. Estados Unidos lo hará. No podemos permitirnos hacerlo, especialmente en desafíos como el cambio climático y la seguridad sanitaria", dice Blinken. "Larga discusión" sobre RusiaAsimismo, Blinken dijo que él y sus compañeros ministros de la OTAN tuvieron una larga conversación sobre Rusia por la mañana."Tenemos una larga discusión sobre Rusia esta mañana con nuestros colegas", dijo Blinken.Diplomacia sobre AfganistánAdemás, Blinken dijo que los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto de Afganistán están progresando después de la reciente cumbre de Moscú, que calificó de productiva.

