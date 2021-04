https://mundo.sputniknews.com/20210403/presidente-de-argentina-contrae-el-coronavirus-1110764463.html

Presidente de Argentina da positivo por coronavirus en un test de antígenos

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente argentino, Alberto Fernández, comunicó el día de su cumpleaños, que dio positivo de coronavirus. 03.04.2021, Sputnik Mundo

"Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo", informó el líder argentino a través de su cuenta de Twitter. Fernández precisó que se encuentra aislado y está a la espera de la confirmación a través del test PCR."He contactado a las personas con las que estuve reunido en las últimas 48 horas para evaluar si constituyen un contacto estrecho para que hagan el aislamiento", añadió.El mandatario señaló que se encuentra bien."Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento", tuiteó.Fernández, de 62 años, fue el primer presidente de América Latina en vacunarse contra el COVID-19. El líder argentino se aplicó en enero pasado la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

argentina