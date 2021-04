La UE se aferra desesperadamente a Turquía

https://mundo.sputniknews.com/20210403/la-ue-se-aferra-desesperadamente-a-turquia-1110765045.html

El estrechamiento de relaciones entre Rusia, China y Turquía está enloqueciendo a la Unión Europea [UE]. Tanto, que en otras circunstancias y desde otra... 03.04.2021, Sputnik Mundo

Cambio dolor por felicidadSituaciones desesperadas, requieren medidas desesperadas. Y esas medidas desesperadas son las que está tomando la UE con respecto a Turquía. En momentos en que el mundo es testigo del acercamiento cada vez más estrecho que están experimentando Rusia, China y Turquía, Bruselas se aferra a Ankara como si fuera el último vaso de agua en el desierto. El contexto: las sanciones contra Rusia y China que aplicó recientemente la UE.Al respecto, el columnista de Spuntik y exdirector de Euronews Luis Rivas, advierte que "una fuente de la UE reconocía que Europa no puede estar enfadado y pelearse con todo el mundo. Se refería a que después de dos semanas ha habido un cruce de acusaciones graves entre China, la UE, Rusia –que lleva más tiempo–, en la reunión que tenía la UE con Turquía, Bruselas ha decidido hacer las paces momentáneas con Turquía"."Eso significa que han decidido posponer las sanciones que habían previsto en diciembre basadas en que acusaban a Turquía de haber invadido aguas territoriales griegas buscando gas y enviando también fragatas militares a proteger a sus buques. Eso había provocado un conflicto en el Mediterráneo oriental en el que incluso buques militares griegos y franceses estuvieron a punto de entrar en conflicto con los turcos", explica el periodista.Ante el peligro inminente que significaría un bloque potente formado por Rusia, China y Turquía, el bloque comunitario decidió premiar Ankara con un par de caramelitos. Así, puso sobre la mesa la unión aduanera, esa que tanto y durante tantos años ha estado prometiendo, y también ubicó el tema migratorio, del cual Turquía recibe sustanciosos emolumentos.En este sentido, así versan las zanahorias, es decir, las resoluciones de los 27 a propósito de todo esto:"Invitamos al Consejo [Europeo] a trabajar en un mandato para la modernización de la unión aduanera que garantice su aplicación efectiva a todos los Estados miembros e invitamos en paralelo a la Comisión a iniciar conversaciones con Turquía para abordar las dificultades actuales en su aplicación". Esto se traduce en abrir Europa a los productos agrícolas y a los mercados públicos turcos, de acuerdo a Rivas.De paso, y sólo pour la gallerie, como pasando a hurtadillas, los 27 mencionan que le siguen preocupando el estado de derecho y los derechos fundamentales en Turquía, porque apuntar contra partidos políticos y medios de comunicación supone un paso atrás en materia de derechos humanos y respeto de la democracia. Y avisan que, en caso de que se dé ese ‘paso atrás’ por parte de Turquía, entonces vendrá el palo, es decir, las sanciones."La UE, además de reconocer que no puede estar peleándose con todos los actores internacionales más importantes, necesita todavía que Turquía no abra las fronteras a tres millones y medio de inmigrantes, de refugiados que tiene acogidos allí, y con los que efectuaba un chantaje permanente a la UE de abrir las puertas e inundar a Europa de inmigrantes", subraya Luis Rivas.

