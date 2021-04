https://mundo.sputniknews.com/20210402/primer-ministro-checo-la-ue-obliga-indirectamente-a-praga-a-comprar-la-vacuna-sputnik-v-1110753244.html

Primer ministro checo: la UE obliga indirectamente a Praga a comprar la vacuna Sputnik V

Babis ya había criticado las declaraciones de Portugal, que ejerce la presidencia de turno de la UE, sobre el compromiso alcanzado en la UE para repartir 10

Babis ya había criticado las declaraciones de Portugal, que ejerce la presidencia de turno de la UE, sobre el compromiso alcanzado en la UE para repartir 10 millones de dosis adicionales de la vacuna Pfizer/BioNTech.Según declaró Lisboa, la mayoría de los países de la UE renunciaron a esa vacuna a favor de los países más afectados por la pandemia del COVID-19, que son Eslovaquia, Letonia, Estonia, Croacia y Bulgaria.Sin embargo, Chequia, que en octubre de 2020 y febrero de 2021 ocupó el primer lugar en el mundo por la tasa de nuevos enfermos y fallecidos del COVID por 100.000 habitantes, no fue incluida en la lista de los más afectados."Ya no me sorprende que el canciller de Austria, Sebastian Kurz, este diciendo que comprará un millón de dosis de Sputnik V y que los eslovacos ya hayan comprado 2 millones [Bratislava por ahora compró a Rusia solo una primera partida de 200.000 dosis y los 2 millones son las dosis que considera comprar]. Pues nosotros, al contrario, dijimos que queremos las vacunas ya aprobadas [por el regulador europeo], y ahora nos vemos en una situación en la que se habla de la solidaridad, pero cuando se debe mostrar, no funciona", relató Babis en una rueda de prensa.También le preguntaron si la actual situación podría empujar a Praga a entablar conversaciones reales sobre la compra de la vacuna rusa aún antes de que reciba el visto bueno del regulador europeo, y el primer ministro contestó que "nos están obligando indirectamente a hacerlo".El presidente checo, Milos Zeman, habló en reiteradas ocasiones sobre el posible uso de la vacuna Sputnik V en la República Checa. El mandatario elogió el fármaco ruso por su alta eficacia y visitó Hungría y Serbia para conocer cómo se usa la Sputnik V en esos países.

