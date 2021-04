https://mundo.sputniknews.com/20210402/feministas-de-mexico-convocan-una-marcha-en-apoyo-a-las-mujeres-de-quintana-roo-1110749919.html

Feministas de México convocan una marcha en apoyo a las mujeres de Quintana Roo

"En apoyo a todas nuestras hermanas del estado de Quintana Roo convocamos a marcha separatista en la Ciudad de México. Viernes 2 de abril, hora 13:30 (18:30 GMT) en el Monumento de la Revolución", dice la publicación de la organización feminista Colectiva Valkirias en la red social Twitter.La organización pide asistir a la macha con remera negra, pañuelos y carteles con la consigna: "No me cuida la policía, me cuidan mis amigas".El 29 de marzo hubo otra movilización por los recientes feminicidios en Quintana Roo, entre ellos el de Salazar, quien murió el 26 de marzo a manos de policías, quienes la sometieron porque entendieron que estaba intoxicada y alteraba el orden público.La fallecida tenía de 36 años, residía en México con visa humanitaria permanente, y su muerte quedó documentada en fotos y videos de testigos, que evidencian la violencia excesiva ejercida por agentes de una patrulla policial.

