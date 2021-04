https://mundo.sputniknews.com/20210401/unas-monedas-antiguas-revelan-el-destino-del-pirata-mas-buscado-del-siglo-xvii-1110725068.html

Unas monedas antiguas revelan el destino del pirata más buscado del siglo XVII

Un puñado de monedas fueron desenterradas en diferentes lugares de Nueva Inglaterra (EEUU) durante la última década. La primera de estas monedas la encontró

ciencia

hallazgo arqueológico

arqueología

monedas

eeuu

Un puñado de monedas fueron desenterradas en diferentes lugares de Nueva Inglaterra (EEUU) durante la última década. La primera de estas monedas la encontró Jim Bailey, un historiador aficionado y detector de metales, licenciado en antropología por la Universidad de Rhode Island. La moneda estaba en una granja de la ciudad de Middletown, donde dos años antes halló antiguas monedas coloniales, una hebilla de zapatos del siglo XVIII y algunas balas de mosquete. Hasta la fecha, incluyendo el hallazgo de Bailey, se han encontrado 16 monedas de finales del siglo XVII con texto en árabe. Diez de ellas se encontraron en Massachusetts, tres en Rhode Island y dos en Connecticut. Otra moneda se encontró en Carolina del Norte. Estas monedas son las más antiguas jamás encontradas en Norteamérica. El pirata más buscado del mundoAl comparar los datos disponibles, Jim Bailey afirmó que estas monedas pueden revelar el secreto de uno de los robos más audaces y sangrientos de la historia de la piratería mundial. Se trata del brutal pirata inglés Henry Every, quien se convirtió en el criminal más buscado del mundo tras robar un barco que transportaba peregrinos musulmanes a la India desde La Meca.El 7 de septiembre de 1695, el barco pirata Fancy, comandado por Every, emboscó y capturó al Ganj-i-Sawai, un barco real, propiedad del emperador mogol de la India, Aurangzeb, entonces uno de los hombres más poderosos del mundo. A bordo no solo estaban los fieles que regresaban de su peregrinación, sino muchas riquezas. Los relatos históricos dicen que la banda de Avery torturó y mató a los hombres a bordo del barco indio y violó a las mujeres. Las estimaciones indican un botín de unas 600.000 libras, incluyendo 500.000 piezas de oro y plata. La cantidad equivale a unos 108 millones de dólares. Los piratas se refugiaron en las Bahamas.Cuando se supo del saqueo, el rey inglés Guillermo III puso una gran recompensa por sus cabezas y entonces inició la así llamada primera búsqueda del bucanero a nivel mundial. Hasta ahora, los historiadores solo sabían que Every navegó hasta Irlanda en 1696, donde su rastro se perdió.Las monedas narran la historiaCuando Jim Bailey encontró una moneda de plata oscura del tamaño de una moneda de 10 centavos, en principio, supuso que era española o acuñada por la colonia de la bahía de Massachusetts. Sin embargo, tenía un texto en árabe. La investigación confirmó que la exótica moneda fue acuñada en 1693 en Yemen.Bailey dijo que esto le hizo dudar de inmediato, ya que no hay pruebas de que los colonos americanos viajaran a ningún lugar de Oriente Medio para comerciar hasta décadas después. Desde entonces, fueron desenterradas otras 15 monedas árabes de la misma época. Bailey aseguró que las monedas encontradas son la prueba de que el famoso pirata llegó a las colonias americanas, donde él y su tripulación utilizaron el botín para los gastos cotidianos mientras huían. Una de las monedas fue hallada en Carolina del Norte, donde, según los registros, algunos de los hombres de Avery desembarcaron por primera vez.Aunque ahora suene impensable, Avery pudo esconderse a plena vista haciéndose pasar por un comerciante de esclavos, una profesión emergente en la Nueva Inglaterra de 1690. De camino a las Bahamas, incluso se detuvo en la isla francesa de la Reunión para conseguir algunos cautivos negros y así poder aparentar, comentó Bailey.Los registros muestran que los piratas llegaron con casi cuatro docenas de esclavos en 1696 a Newport (Rhode Island), que se convirtió en uno de los principales centros de comercio de esclavos en Norteamérica en el siglo XVIII.Bailey ha publicado sus hallazgos en una revista de la Sociedad Numismática Americana.

eeuu

hallazgo arqueológico, arqueología, monedas, eeuu