Epidemiólogo ruso duda que la pandemia de COVID-19 termine en 2021

"Claro que tarde o temprano la pandemia terminará pero no creo que sea este año", dijo Maléev.

"Claro que tarde o temprano la pandemia terminará pero no creo que sea este año", dijo Maléev.El experto indicó que el virus tiene un "carácter estacional" lo que fue demostrado en verano de 2020, cuando se registraban menos contagios."No se excluye que este año pase lo mismo" que el verano pasado, añadió el interlocutor.En tanto, apuntó, el mundo está registrando un aumento de contagios. El experto indicó que en Europa por el momento las infecciones no se disminuyen, mientras que en África y algunos países asiáticos la situación no está clara debido al número insuficiente de pruebas por el COVID-19.Maleév dijo que para poner fin a la pandemia es necesario que el 70% de la población tenga inmunidad y es importante también monitorear las nuevas mutaciones del coronavirus y la eficacia de vacunas contra el virus mutado.

