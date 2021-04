https://mundo.sputniknews.com/20210401/economia-de-ecuador-cayo-78-en-2020-1110718582.html

Economía de Ecuador cayó 7,8% en 2020

QUITO (Sputnik) — La economía ecuatoriana se contrajo el año pasado 7,8%, un mejor resultado que las estimaciones tanto oficiales como de organismos... 01.04.2021, Sputnik Mundo

"El año pasado, la economía ecuatoriana decreció al 7,8%; esto es una diferencia importante respecto a la estimación que se tenía en su momento, incluso el propio FMI y otras instituciones hablaron hace no mucho tiempo de 9,5% (…) en su momento la tasa incluso se acercó al 11%", dijo el funcionario en conferencia de prensa.Pese a no tener una previsión definitiva, el ministro dijo que en 2021 la economía del país andino podría crecer a una tasa de 3% e incluso a 3,5%. Según Pozo, en los resultados económicos del año pasado influyeron los recursos que permitieron mover la economía, provenientes del acuerdo que suscribió el país con el Fondo Monetario Internacional y con otros organismos multilaterales, que fueron fundamentales para disminuir los impactos de la crisis generada por la pandemia del COVID-19."Sin ahorro, sin reservas, sin fondos fiscales para hacer frente a la pandemia, en política económica lo correcto era iniciar un mecanismo contracíclico, tratar de reemplazar el impacto de la pandemia con recursos que provinieron, fundamentalmente, de los multilaterales", enfatizó el ministro.Según el ministro, el año pasado el país obtuvo financiamiento externo de alrededor de 8.000 millones de dólares, de los cuales cerca de 7.400 millones provinieron de organismos multilaterales y de ellos 6.400 millones de dólares fueron de libre disponibilidad.Dentro de los recursos de los multilaterales están 150 millones de dólares del Banco Mundial y 200 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar temas de vacunación contra el COVID-19.Pozo dijo que la salud seguirá siendo prioritaria y el Gobierno de Lenín Moreno entregará los recursos que sean necesarios para atender el tema de la pandemia, así como los bonos de apoyo para los sectores más vulnerables para mitigar el impacto de la crisis.Reconoció que la deuda pública ha crecido, pero dijo que la estructura es mucho más barata que en el pasado, los plazos mucho más largos y las tasas de interés mucho más bajas, por lo que el año pasado el país ahorró en intereses 1.000 millones de dólares y Ecuador no tuvo necesidad de acudir a financiamiento de la banca china como estuvo originalmente previsto.El 24 de mayo Moreno entregará el Gobierno a quien resulte electo en las elecciones del 11 de abril.

