"El equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM [Agencia Nacional de Minería] informó que se tiene contemplado terminar hoy la obra de ampliación del jarillón [barrera], lo que permitirá realizar una evaluación de la situación y verificar si se logra controlar la filtración y detener el paso de agua del río Cauca a los túneles del socavón [mina]", dijo la ANM en un comunicado.El accidente ocurrió aproximadamente a las 14:30 hora local del 26 de marzo (19:30 GMT) en la vereda (localidad rural de un municipio) de El Bosque y desde entonces no se ha logrado contactar con los once trabajadores que estaban al interior de la excavación y de quienes aún no se sabe su condición, aunque se presume que fallecieron.Según las autoridades, la mina es ilegal y fue construida en forma de L, por lo que tiene un ingreso vertical y el fondo, que es horizontal, se encuentra ahora bajo el lecho del río, luego de que el 26 de marzo se presentó una creciente debido a las fuertes lluvias que derivó en una inundación repentina del yacimiento.Además, la mina sólo tiene un punto de ingreso y de salida, lo que impidió que los mineros pudieran evacuarla durante la emergencia.En la noche del 26 de marzo se instaló un Puesto de Mando Unificado en el municipio vecino de Irra, desde el cual las autoridades de Gestión del Riesgo, Gobierno, organismos de socorro y Policía coordinan las labores de rescate.Hasta el lugar también han llegado mineros de la zona para apoyar las labores de rescate.

