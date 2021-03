"Si eventualmente por una razón -ojalá no se presente- (la Ley) no fuera aprobada, nosotros estamos trabajando en esquemas alternativos. El país no puede estacionarse, no puede sustentarse en un tema, tiene que ver alternativas y opciones y sobre esa base estamos trabajando", dijo Pozo durante el programa radial de Frente con el Presidente, en el que acompañó al primer mandatario Lenín Moreno.