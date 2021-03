https://mundo.sputniknews.com/20210330/seis-militares-mexicanos-retenidos-por-pobladores-tras-matar-a-un-hombre-en-reten-1110613611.html

Seis militares mexicanos retenidos por pobladores tras matar a un hombre en retén

asesinato

militares

guatemala

américa latina

méxico

"A las 03:00 de la mañana [09:00 GMT] fue liberado el personal con el Ministerio Público, vamos a seguir el curso de las acciones y el elemento que disparó está a disposición de las autoridades", dijo el alto jefe castrense en conferencia de prensa.El incidente comenzó la tarde del 29 de marzo en un retén militar, donde un hombre murió por uno de los disparos hechos por un uniformado contra un vehículo que trató de evitar un control.El vehículo con tres personas "trató de huir en reversa y hay una reacción errónea de uno de nuestros elementos, porque no hubo agresión con arma de fuego, hace disparos y hiere a uno de los civiles en el vehículo", quien recibió atención y posteriormente murió.El titular de la Defensa relató que unos 300 pobladores llegaron a protestar con piedras y palos al retén alrededor de las 15:00 locales (21:00 GMT), desarmaron a la unidad del Ejército y retuvieron a seis soldados, desde las 18:00 locales (00:00 GMT) hasta la madrugada de este 29 de marzo.Sin incidente fronterizo con GuatemalaAunque en el evento habrían participado pobladores guatemaltecos debido a que la persona asesinada procedía del otro lado de la frontera, los militares no fueron sacados del territorio mexicano y no ocurrió incidente binacional alguno.Los militares ofrecieron atención médica al herido, que finalmente falleció. "El herido recibió atención pero pierde la vida, se confisca el vehículo y los dos acompañantes, y al elemento que accionó su arma contra el vehículo está a disposición del Ministerio Público federal", detalló el responsable de la Defensa. El comandante de la zona militar fronteriza en Chiapas se trasladó a la zona para atender la emergencia. Los jefes militares dialogaron con los pobladores hasta que fueron liberados nueve uniformados, y fueron retenidos seis con sus armas y tres vehículos. "Nunca dejaron el territorio [mexicano], pero fueron llevados a un punto lejano del lugar del incidente", afirmó el jefe militar.El canciller de Guatemala, Pedro Brolo, exigió la noche del 29 de marzo a las autoridades mexicanas, en un mensaje de Twitter, "el esclarecimiento de los crímenes para que se haga justicia".Brolo dijo que la persona fallecida es el guatemalteco Elvin Mazariegos Pérez, quien había cruzado la frontera para comprar mercancía y regresaba a su país, cuando fue interceptado por los militares mexicanos.Guadalupe Mazariegos, quien se identificó como hermano de la víctima, dijo al periódico El Financiero que la víctima pidió a los soldados mexicanos reconocer el intercambio que existe ente los pobladores de la franja fronteriza.

guatemala

méxico

asesinato, militares, guatemala, méxico