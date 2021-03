https://mundo.sputniknews.com/20210326/pescador-de-eeuu-ve-a-migrantes-ahogarse-mientras-policia-fronteriza-espera-en-la-orilla-1110501059.html

Pescador de EEUU ve a migrantes ahogarse mientras policía fronteriza espera en la orilla

Pescador de EEUU ve a migrantes ahogarse mientras policía fronteriza espera en la orilla

Jesús Vargas, de 50 años, compartió con Sputnik videos y fotos que documentan el incidente que ocurrió en la tarde del 16 de marzo, no lejos de un lugar donde

2021-03-26T23:35+0000

2021-03-26T23:35+0000

2021-03-26T23:35+0000

texas

migrantes

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1110500983_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_70f850885bad286df54a448126d88414.jpg

Jesús Vargas, de 50 años, compartió con Sputnik videos y fotos que documentan el incidente que ocurrió en la tarde del 16 de marzo, no lejos de un lugar donde pesca.Los materiales parecen mostrar a Vargas enojado porque varios agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EEUU en el lugar vieron a los migrantes ahogarse y no intentaron rescatarlos.Algunas fotografías muestran una imagen gráfica del cuerpo de un migrante fallecido flotando en el río. Sputnik no pudo verificar la autenticidad del material.El incidente, sin embargo, ocurre en momentos en que EEUU se encamina a enfrentar la mayor afluencia de migrantes indocumentados en la frontera con México en los últimos 20 años."Nadie tenía nada" para un rescateVargas suele pescar caimanes que pesan más de 50 kilos y el 16 de marzo no fue diferente: se dirigía a su lugar habitual en el río cuando presenció la respuesta de la CBP a un intento de contrabando de personas en su área.Dijo que al llegar al lugar y ver a un niño luchando contra el agua, tomó su caña de pescar y arrojó el hilo de pescarlo, arrastrándolo hacia la orilla."¿Cómo puede un bombero, un oficial de policía o quien sea, estar salvando animales pero no quieren salvar a un humano? No llegaron bomberos, no llegaron ambulancias, no llegó nada. Ni siquiera el barco (de la patrulla fronteriza). Pesco todos los días y uno de sus botes, si llamas diciendo que hay un tiroteo, están allí en segundos", dijo Vargas.Otra cosa que frustró al residente de Laredo es que los agentes fronterizos que estaban en el lugar carecían incluso de los dispositivos de rescate más primitivos a mano."Mi frustración fue que nadie tenía nada. Antes la patrulla fronteriza tenía una cuerda, algunos balones de fútbol, ​​siempre tenían algo con ellos, incluso chalecos salvavidas. Un amigo, no te diré quién, me dijo que cuando llegó (el expresidente Donald) Trump (2017-2021) se canceló todo eso", contó Vargas.Vargas dijo que nadie sabe dónde está el joven que salvó, de origen guatemalteco, ni otros migrantes que llegaron a salvo a la orilla.El pescador le reclamó a uno de los oficiales que quiso esposar al joven y otro agente dijo que lo llevarían a un hospital."Me quedé traumatizado con ese video, no miento, todavía no puedo dormir. Me acuesto y cierro los ojos, es feo ver eso", agregó.Frontera problemáticaLa Patrulla Fronteriza del Sector Laredo dio ese mismo día su propio relato de los eventos del 16 de marzo, diciendo que sus agentes habían frustrado un intento de tráfico de personas al final de una carretera cerca de las riberas del río Grande."Los agentes presenciaron que varias personas salían de un vehículo e intentaban nadar a través del río Grande hacia México. Varias personas fueron aprehendidas en el vehículo en el lugar. Algunas personas ingresaron al río y llegaron a salvo a las riberas mexicanas. Una persona fue rescatada por un pescador local y recibió primeros auxilios de los agentes. Dos personas sucumbieron a las peligrosas corrientes del río Río Grande", dice el comunicado.Vargas, residente de toda la vida de Laredo, dijo que pesca en el río desde que tenía 8 años, y ha experimentado la peligrosa corriente debajo de la superficie."Abajo está feo, hay corriente. Aunque te metes donde no ves nada, sientes que te mueve el agua, por eso le dicen traicionero al río Grande", explicó Vargas.El río ha sido escenario de muchos eventos trágicos a lo largo de la vida de Vargas, desde la migración ilegal hasta el narcotráfico, dijo."Si [los migrantes] encuentran trabajo, bien, pero si no, bueno, no hay trabajo. Yo sé cómo es México. México tiene matones, de todo. He vivido aquí cerca donde matan gente allí mismo en la orilla del río [lado de México], les disparan, les cortan las manos. Lo he visto todo aquí en el río, toda mi vida", contó Vargas.Cuando se le preguntó cuántos migrantes indocumentados pasan por su casa a diario, dijo: "Un montón de ellos, hombre. Vivo como a una cuadra, cuadra y media, y el río está justo ahí".Vargas dijo que también vio unos 17 migrantes en un túnel subterráneo utilizado para el contrabando y un automóvil lleno de personas caer al río, matando a todos."Hemos visto de todo aquí (...) Los he encontrado ahogados, amarrados, esposados. Los he sacado con el riel, con sus botas, con el cinto, con camiseta, con agujeros en el pecho. Se han caído del tren [cerca del río], se les caen los hijos ... o mueren", recordó, mientras se escuchaba de fondo el ruido del tren.Política de BidenVargas sugirió que el presidente Joe Biden podría permitir que los migrantes ingresen a EEUU a través de los puertos de entrada como una forma de evitar que ocurran eventos trágicos, como el ahogamiento, y para poner fin al tráfico de personas."En este momento están diciendo que muchos migrantes están llegando a EEUU, pero eso siempre sucedió. He vivido aquí toda mi vida. La gente de diferentes países viene en cualquier momento. Eso siempre sucedió. Yo pescaba [en el río] desde que tenía ocho años, la gente cruzaba, nadie te molestaba, seguían su camino", contó.Las cifras actuales de detenciones de indocumentados en EEUU se encaminan a superar el flujo de migración masiva que ocurrió en el año fiscal 2019, que registró un total de 977.509 arrestos, lo que coloca al país en el camino de experimentar la mayor afluencia de inmigración ilegal en los últimos 20 años.Este año fiscal, que comenzó en octubre, un total de 396.958 migrantes fueron detenidos en la frontera sur, según los últimos datos de la CBP.De ellos, alrededor de 317.590 fueron "expulsados", es decir, rechazados inmediatamente en la frontera en virtud de una política relacionada con la salud pública conocida como Título 42.La mayoría de los inmigrantes indocumentados que buscan asilo provienen de Guatemala, Honduras y México, y huyen de la violencia y la pobreza.La llegada masiva está abrumando las estaciones de la patrulla fronteriza y las instalaciones de procesamiento.La crisis migratoria ocurre cuando el Gobierno revisa el procesamiento de asilo en la frontera con México, deshaciendo algunas de las políticas restrictivas de Trump que apuntaban a la inmigración ilegal.En su primera conferencia de prensa formal el jueves, Biden reafirmó que la gran mayoría de los migrantes que ingresan ilegalmente por la frontera sur son enviados de regreso a casa.Biden agregó que estaba tratando de "determinar la mejor manera de evitar que la gente llegue" a la frontera sur y nombró a la vicepresidenta Kamala Harris para liderar los esfuerzos con México y Centroamérica para detener la afluencia de migrantes.

/20210323/migracion-eeuu-mexico-y-guatemala-alarmados-por-una-crisis-humanitaria-sin-precedentes-1110333721.html

/20210204/desmontar-politica-migratoria-racista-en-eeuu-requiere-de-una-reforma-del-sistema-1094332219.html

/20210129/el-muro-de-la-secesion-de-texas-con-mexico-1094270885.html

/20210305/los-centros-de-detencion-para-ninos-de-la-administracion-biden-un-nuevo-sistema-carcelario-1109551209.html

/20210227/optimismo-entre-migrantes-de-quedate-en-mexico-al-regresar-a-eeuu-a-pedir-asilo-1109317469.html

texas

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

texas, migrantes, eeuu