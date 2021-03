https://mundo.sputniknews.com/20210325/senador-ruso-pyongyang-dispara-misiles-ante-creciente-amenaza-por-parte-de-eeuu-1110402305.html

Senador ruso: Pyongyang dispara misiles ante "creciente amenaza por parte de EEUU"

"En Corea del Norte perciben la creciente amenaza por parte de EEUU. Da la impresión de que los estadounidenses les desafían adrede, tienen previsto celebrar

"En Corea del Norte perciben la creciente amenaza por parte de EEUU. Da la impresión de que los estadounidenses les desafían adrede, tienen previsto celebrar en otoño un ejercicio militar a gran escala cerca de las costas norcoreanas", dijo a Sputnik el vicepresidente del comité de asuntos internacionales del Senado, Vladímir Dzhabárov.El senador agregó que "los lanzamientos suponen una respuesta a esa política agresiva".Al mismo tiempo, Dzhabárov dejó claro el rechazo de Moscú a estos lanzamientos.Las sanciones adicionales contra Pyongyang, a juicio del senador ruso, no surtirían efecto."Las amenazas con respecto a los norcoreanos no sirven: son duros, así que nuevas sanciones no darán ningún resultado", opinó.Dzhabárov agregó que lo más sensato es retomar la hoja de ruta propuesta por Rusia y reanudar las negociaciones sobre la desnuclearización de la península de Corea.Corea del Norte disparó este jueves 25 de marzo dos supuestos misiles balísticos de corto alcance en dirección al mar del Japón (mar del Este). Según las estimaciones de militares surcoreanos, los proyectiles fueron lanzados desde Hamju, en la provincia oriental de Hamgyong del Sur, y cayeron en el mar a unos 450 kilómetros tras elevarse a una altitud de 60 kilómetros.Fue el segundo lanzamiento realizado en lo que va de la semana y el primero de misiles balísticos desde marzo de 2020.El 21 de marzo Corea del Norte disparó dos misiles de crucero, supuestamente de corto alcance, hacia el mar Amarillo.

