La presidenta del Parlament propone a Pere Aragonès como candidato a presidente de Cataluña

"Constato que el candidato con más posibilidades de resultar investido presidente de la Generalitat de Cataluña es el diputado Pere Aragonès", declaró en rueda de prensa la presidenta de la Cámara autonómica catalana.Así lo hizo público tras concluir su ronda de consultas con los líderes de los distintos grupos parlamentarios para encontrar a un presidenciable.Aragonès es el candidato de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el partido independentista que obtuvo más votos en las elecciones del 14 de febrero, y ostenta actualmente el cargo de vicepresidente de Cataluña.Con 33 diputados en la Cámara, su formación cerró un preacuerdo con otra fuerza separatista, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), que garantiza 42 apoyos al líder republicano.Para conseguir la mayoría absoluta de 68 escaños en el hemiciclo necesitará también un acuerdo con el otro gran partido independentista, Junts per Catalunya, liderado por la presidenta del Parlament y el expresidente huido a Bélgica, Carles Puigdemont.Sin embargo, a dos días del pleno de investidura, Junts alejó las posibilidades de alcanzar un pacto para el debate fijado a las 10:00 (hora local) del día 26.Su portavoz parlamentaria, Gemma Geis, aseguró en rueda de prensa que "no habrá acuerdo" para esta fecha.En caso de no conseguir la mayoría absoluta para la primera votación, Aragonès deberá someterse a una segunda ronda a principios de la próxima semana.Esto daría margen a ERC para cerrar un pacto que garantice la mayoría simple para que su candidato sea investido.

