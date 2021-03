https://mundo.sputniknews.com/20210324/fotos-10-lugares-a-visitar-en-bogota-durante-la-pandemia-son-furor-en-twitter-1110379220.html

Fotos: 10 lugares a visitar en Bogotá durante la pandemia son furor en Twitter

Fotos: 10 lugares a visitar en Bogotá durante la pandemia son furor en Twitter

Decidir qué lugares visitar cuando uno llega a una nueva ciudad no es cosa sencilla, especialmente cuando el visitante dispone de unas pocas horas para

Decidir qué lugares visitar cuando uno llega a una nueva ciudad no es cosa sencilla, especialmente cuando el visitante dispone de unas pocas horas para intentar conocer lo más característico, lo más llamativo e incluso aquellos tesoros ocultos que todas las grandes urbes tienen. Por supuesto, consultar guías turísticas o publicaciones especializadas es una opción pero las redes sociales también pueden dar una gran mano.Con esa intención, un profesor universitario colombiano quiso compartir a través de su cuenta de Twitter algunos de sus rincones favoritos de Bogotá, la capital de Colombia. Sin ser un experto en turismo, el profesor agregado de Economía de la Universidad Nacional de Colombia Francesco Bogliacino, reunió en un hilo de Twitter varios sitios bogotanos a visitar según un práctico itinerario que él mismo armó."Hace rato quería hacer un hilo sobre lugares de Bogotá que amo. No es particularmente original ni off the beaten track (por fuera de los más visitados), pero por si quieren hacer un día o dos de turismo, es factible con pocos desplazamientos y son lugares seguros", introdujo el profesor.A pesar de su entusiasmo, seguramente Bogliacino no imaginó el éxito que tendría su hilo, que en pocos días cosechó más de 5.000 me gusta en Twitter y se acercó a los 3.000 retuits, además de llamar la atención de medios colombianas y publicaciones digitales vinculadas al turismo.A continuación, y siempre de la mano del docente, el recorrido por Bogotá reflejado en el hilo de Twitter de Bogliacino.1 – El mercado de PaloquemaoPaloquemao es un barrio que, entre otras cosas, se distingue por albergar la Plaza del Mercado de Paloquemao, un sitio de ventas de frutas y verduras. Para Bogliacino es el punto de partida del itinerario.Que sea el punto de partida del recorrido permite desayunar en el mercado, que también tiene opciones gastronómicas como los tradicionales tamales.2 – Momento de un buen caféEs imposible pasear por Colombia sin pensar en un buen café. Por eso, el segundo punto del recorrido es Café Fonda, un lugar que Bogliacino recordaba haber visto mencionado en un artículo del New York Times. La recomendación viene con una advertencia: "Barrios alrededores, chéveres pero de cuidado".3 – El cementerioLos recorridos turísticos por cementerios son una tendencia que crece en las grandes ciudades del mundo. Bogotá puede no ser la excepción, a pesar de que algunos sectores históricos no estén accesibles.4 – El TransMiCableEl siguiente paso del recorrido es llegar hasta el Portal del Tunal, una de las estaciones de cabecera del TransMilenio, el sistema de transporte metropolitano de Bogotá, y el TransMiCable, el servicio de teleféricos de la capital colombiana. Luego de recorrer el parque y la biblioteca en la terminal, es el momento de tomar uno de los teleféricos y apreciar la vista.5 – El almuerzo en la Plaza de la PerseveranciaEl siguiente paso implica un recorrido en camino de la Plaza de la Perseverancia, donde es posible degustar gastronomía típica colombiana.6 – El Bosque IzquierdoLuego de almorzar es un buen momento para visitar el barrio conocido como Bosque Izquierdo y admirar su arquitectura.7 – Al Centro por más caféPara quienes se quedaron con más ganas de café, más recomendaciones en el centro de la ciudad.8 – 7 de Agosto y San FelipeBogliacino también incluye dos barrios ideales para conocer más de la gastronomía, como 7 de Agosto, o disfrutar de galerías de arte y otros atractivos culturales como los que hay en San Felipe.9 – Humedal de Santa María del LagoA pesar de que se trata de una gran ciudad, no hay que perder de vista la riqueza natural de la capital colombiana. Por eso el profesor incluye en su recorrido al Humedal de Santa María del Lago.10 – El barrio 12 de OctubreLa última parada es el barrio 12 de Octubre, al que destaca por su producción de muebles. Pero también hay gastronomía, con una plaza del mercado en la que se destaca Doña Segunda y sus fritangas.

