https://mundo.sputniknews.com/20210322/detras-de-la-generosidad-operadores-turisticos-se-podran-publicitar-gratis-en-google-1110283677.html

Detrás de la generosidad: operadores turísticos se podrán publicitar gratis en Google

Detrás de la generosidad: operadores turísticos se podrán publicitar gratis en Google

El gigante tecnológico lanzó Google Travel, una repartición de búsqueda en la que hoteles y prestadores del sector podrán mostrarse de forma gratuita. La... 22.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-22T22:15+0000

2021-03-22T22:15+0000

2021-03-22T20:40+0000

contante y sonante

economía digital

google

turismo sostenible

viaje

turistas

google apps

organización mundial del turismo (unwto)

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110283123_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_31fff35b4dd19614d95f4d5aede5cc4b.jpg

Detrás de la generosidad: operadores turísticos se podrán publicitar gratis en Google El gigante tecnológico lanzó Google Travel, una repartición de búsqueda en la que hoteles y prestadores del sector podrán mostrarse de forma gratuita. La iniciativa busca ayudar en la recuperación del sector. Sin embargo, además de la buena acción, la propuesta serviría como una nueva estrategia de captación de clientes.

La nueva propuesta de Google, conocida como Travel (viajes), posiblemente no sería un hecho sin las numerosas críticas que recibió la plataforma en los últimos años. Su posición dominante en el mercado de la venta de publicidad a través de motores de búsqueda lo llevó a innovar.Primero lo hizo con su servicio Shopping (compras), y ahora con una propuesta abocada al turismo. La diferencia de ambas respecto al servicio tradicional es que son gratuitas y tienen un fin social. Sin embargo, el posicionamiento de los establecimientos no son tareas fáciles y en general requieren de expertos, explicó a Sputnik Blanca Ester López, especialista en publicidad en grandes plataformas."Por otro lado, a raíz de la pandemia Google busca que pequeños negocios se digitalicen y tengan acceso a este espacio. Es una manera de decir: oye, lo vas a probar, vas a ver que te entra tráfico y vas a decir, ya que he hecho la integración para poder aparecer de forma orgánica, por qué no pagar una pequeña inversión para tratar de captar un tráfico muchísimo mayor. A través de esa vía, Google está tratando de captar nuevos anunciantes". Contante y Sonante se puede escuchar en Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), los lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

аудио, economía digital, google, turismo sostenible, viaje, turistas, google apps, organización mundial del turismo (unwto), google