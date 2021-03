https://mundo.sputniknews.com/20210322/una-diputada-alemana-muere-tras-perder-la-conciencia-en-un-vuelo-de-regreso-desde-cuba-1110245716.html

Una diputada alemana muere tras perder la conciencia en un vuelo de regreso desde Cuba

Una diputada alemana muere tras perder la conciencia en un vuelo de regreso desde Cuba

BERLÍN (Sputnik) — Una diputada del partido gobernante en Alemania murió tras perder la conciencia en un vuelo desde Varadero a Fráncfort, reportó la agencia... 22.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-22T06:06+0000

2021-03-22T06:06+0000

2021-03-22T06:06+0000

internacional

vuelos

diputados

alemania

cuba

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108212/01/1082120143_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e939fe9960c0e3bacdd53041e71eff66.jpg

El portavoz del grupo parlamentario Unión Demócrata Cristiana (CDU) en el estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Eckhardt Rehberg, confirmó el fallecimiento de su colega, Karin Strenz, de 53 años. El portavoz dijo que Strenz viajaba con su esposo.Debido a una urgencia médica, los pilotos del Boieng 767-300 de la aerolínea Condor realizaron un aterrizaje no programado en el aeropuerto de Shannon, en Irlanda, de donde Strenz fue trasladada al Hospital de la Universidad de Limerick, pero los médicos no pudieron salvarla, según el sitio web The Clare Herald. Una autopsia deberá esclarecer las causas de su muerte.Strenz trabajaba en el Bundestag (Parlamento federal) desde 2009 y era miembro del comité de Defensa. En los años recientes, la diputada se vio salpicada por un escándalo de corrupción y fue despojada de su inmunidad en enero de 2020. Se sospecha que Strenz había recibido dinero y regalos a cambio de promover los intereses de Azerbaiyán.

alemania

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

vuelos, diputados, alemania, cuba, europa