¿Es fácil para una mujer llegar a ser guardaespaldas?

La literatura y el cine han forjado una concepción romántica de la mujer guardaespaldas. Pero, ¿cómo trabajan estas valientes? ¿Qué conocimientos y habilidades... 21.03.2021, Sputnik Mundo

Según los datos de la Asociación Nacional de Guardaespaldas de Rusia, actualmente unas 1.000 mujeres se ocupan de la protección personal de individuos, lo que constituye aproximadamente el 12% del total de guardaespaldas. Los millonarios, los altos ejecutivos de grandes empresas y bancos y las celebridades contratan sus servicios para protegerse a sí mismos y a su familia. La moscovita Nadezhda Mijáilova ha sido la primera en enseñar a las mujeres a defenderse y a garantizar la seguridad de los demás. A Sputnik relata que cuando joven tuvo mucho éxito en el deporte y participó en las competiciones de karate bajo bandera soviética. Su carrera deportiva terminó en 1989, cuando a los 17 años llegó a China para aprender artes marciales. Los conocimientos adquiridos en el país asiático determinaron la elección de su futura profesión. Tras regresar a Moscú, la joven decidió abandonar el deporte profesional. En China aprendió a identificar los puntos débiles de un rival. "Estas habilidades pueden servir en la vida cotidiana, pero me pareció injusto aplicarlas en una lucha deportiva", explica Mijáilova.Después de terminar sus estudios en el colegio, Mijáilova empezó a asistir a la Academia del Ministerio del Interior para proteger a los demás de los delincuentes. "Así que la profesión de guardaespaldas fue una decisión meditada", asegura. Tras licenciarse, la joven fue contratada en la División de Fuerzas Especiales de la Policía. Durante una de las operaciones la capitana Mijáilova recibió una herida grave. Y después de pasar por un largo tratamiento, tuvo que retirarse del organismo. Pero no se quedó de brazos cruzados y empezó a trabajar como la guardaespaldas de un cantante famoso. Siete años después, la mujer decidió fundar su propia escuela para mujeres guardaespaldas y, así, compartir con las demás su experiencia, sus conocimientos y sus habilidades.¿Puede una mujer guardaespaldas sustituir a un hombre?"Es un error suponer que una mujer guardaespaldas es algo nuevo. Las mujeres trabajan como guardaespaldas desde la antigüedad, servían a los gobernantes egipcios, indios y chinos", explica a Sputnik Alexandr Smirnov, coronel retirado y exguardaespaldas del secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética Leonid Brézhnev.Muamar Gadafi, que dirigió Libia entre 1969 y 2011, solía invitar a las mujeres a desempeñar estas funciones. Según los rumores, entre 350 y 400 jóvenes vírgenes garantizaban su seguridad, y 40 le acompañaban de forma permanente. Tras el atentado de 1998, la guardia femenina incluso le salvó la vida al presidente. Una de ellas le protegió de las balas con su cuerpo y falleció, y otras siete fueron gravemente heridas. Ahora casi todos los países tienen mujeres guardaespaldas responsables de la seguridad de altos cargos e invitados oficiales del Estado. Entre ellos, Rusia."Cuando ingresé en la subdivisión de la guardia personal de la 9 Dirección del KGB de la URSS, me entregaron una pistola que anteriormente había utilizado una mujer guardaespaldas de Valentina Tereshkova", explica el coronel. La primera mujer cosmonauta del mundo debía viajar con una guardia durante sus visitas al extranjero. Smirnov trabajó a menudo con las esposas de los líderes de otras naciones. Su primera tutelada fue Patricia Nixon, que acompañaba a su esposo, el presidente de EEUU Richard Nixon, durante su visita oficial a Moscú en 1972. Además, un hombre guardaespaldas siempre llama la atención, señala el coronel. "Una mujer no atrae tanta atención, y puede pasar con facilidad por una secretaria personal, una traductora o una canguro. Si la maquillas, le tiñes el pelo de otro color y le cambias el peinado, ya tenemos otra persona. La capacidad de camuflarse y pasar desapercibida es una gran ventaja para una mujer guardaespaldas", aclara Smirnov.La guardia femenina debe ser invisible y estar bien preparada, enfatiza Mijáilova. Y son muchos los ejemplos que demuestran que una guardaespaldas es capaz de cumplir bien con sus funciones y, a veces, incluso mejor que un hombre. Por ejemplo, si es necesario proteger a un niño de 6 años. Cuando el menor va con dos hombres corpulentos, eso podría provocar una reacción negativa en los demás. Si le acompaña una mujer, esta puede pasar por una simpática canguro, detalla.Así se selecciona a una mujer guardaespaldas La escuela de Nadezhda Mijáilova no acepta a todo el mundo. Los requisitos para acceder a esta institución son bastante duros. Y tener una buena preparación física, educación superior y hablar bien al menos una lengua extranjera son algunos de ellos. Así, durante las pruebas de acceso es necesario realizar 20 flexiones con los puños y subir y bajar una cuerda. La prueba psicológica que ayuda a revelar el verdadero interés de una mujer por esta profesión también es muy importante. Cada candidata tiene sus propias razones, como tener un buen salario y ayudar a la gente. Pero algunos quieren aprovechar su posición en beneficio personal, por ejemplo, conquistar la simpatía de un cliente rico. Estas situaciones a veces tienen lugar, confiesa Mijáilova. Aunque desde el primer momento la mujer avisa a sus alumnas de que se prohíbe tener una aventura con sus clientes, ya que, ante todo, eso les impediría cumplir con sus obligaciones profesionales.La edad idónea para ser guardaespalda profesional oscila entre los 25 y los 35 años. Comenzar la carrera en la guardia personal después de los 40 es complicado, explica Mijáilova. Al mismo tiempo, quienes entran en la escuela para aprender técnicas de autodefensa y estar en buena forma física no tienen ningunas restricciones de edad. Mijáilova revela algunos detalles sobre cómo debe ser una mujer guardaespaldas. Opina que debe ser atractiva y simpática para corresponder a un cliente ruso rico. La manicura y un maquillaje ligero son obligatorios. El mejor peinado es el cabello recogido en cola o en moño para que sea más cómodo llevar auriculares con micrófono. Los tacones también se aceptan, ya que, además, se utilizan como arma para, por ejemplo, pisar los dedos del pie al agresor. Las guardaespaldas llevan gafas de sol no solamente en las películas, sino también en la vida real, ya que nadie debe darse cuenta de a dónde dirigen su mirada. En los bolsillos de su traje deben caber documentos, una navaja, una libreta de notas y una pluma estilográfica.¿Qué y cómo estudian las guardaespaldas?En la escuela de Nadezhda Mijáilova las alumnas tienen clase cinco veces a la semana durante seis meses. Las mujeres estudian técnicas de autodefensa tres veces por semana durante dos horas. Los sábados y domingos tienen conferencias de carácter teórico sobre psicología, medicina, derecho y explosivos. Los fines de semana sus clases empiezan a las diez de la mañana. Primero tienen una media hora de entrenamiento activo, corren y realizan flexiones, sentadillas y volteretas. Luego practican el tiro al blanco. A las alumnas les enseñan desde los primeros días cómo manejar armas. Tienen entrenamientos cada día. La pistola popular de los guardaespaldas rusos es la IZh-71, de producción nacional. Es compacta y relativamente ligera, pues cargada pesa 810 gramos. Lo idóneo, explica, es lograr batir un objetivo cuatro veces en 15 segundos a 15 metros de distancia.La capacidad de las mujeres guardaespaldas de no solamente defenderse a sí mismas, sino también de proteger a los demás aumenta mucho su autoestima. Pero la mejor batalla de una guardaespaldas es la que logra evitar sin sacar el arma.

