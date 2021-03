https://mundo.sputniknews.com/20210319/roma-busca-evitar-que-el-banco-mas-antiguo-del-mundo-caiga-en-manos-estadounidenses-1110164850.html

Roma busca evitar que el banco más antiguo del mundo caiga en manos estadounidenses

Las autoridades italianas llevan años intentando encontrar un comprador para el banco más antiguo del mundo en funciones, el Banca Monte dei Paschi di Siena... 19.03.2021, Sputnik Mundo

Un grupo de inversores estadounidenses, con el excongresista Norman D. Dicks a la cabeza, ofreció a los funcionarios italianos un plan para salvar el banco a finales del 2020, informa Bloomberg.La propuesta de 4.000 millones de euros (unos 4.800 millones de dólares) prevé utilizar la buena reputación que aún tiene el banco, que existe desde el año 1472, para construir un negocio con los italianos en el extranjero, afirman dos personas familiarizadas con el asunto. El plan contradice los esfuerzos del Gobierno por organizar una adquisición de Monte Paschi por parte de UniCredit, el segundo banco más grande de Italia.La oferta estadounidense incluye 900 millones de euros (1.070 millones de dólares) por la participación del Estado, así como compromisos adicionales para cubrir las necesidades de capital del banco.No obstante, algunos funcionarios del Tesoro italiano citados por Bloomberg, que pidieron no ser nombrados, insisten en que la oferta no es viable porque el grupo no tiene experiencia en la banca y sus credenciales financieras no merecen confianza. Sus abogados en Italia incluso han dudado de si realmente tienen el dinero necesario para completar la operación, de acuerdo a fuentes familiarizadas con el asunto.Ahora, los abogados de Dicks están a la espera de conversaciones con el equipo del Tesoro de la nueva administración de Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo y desde febrero de 2021 primer ministro de Italia.Monte Paschi llegó a ser una carga pesada para el Gobierno italiano desde que fue rescatado por primera vez en el 2009. Italia ha prometido a la Unión Europea que se deshará de la entidad financiera para finales de este año. En general, el país está luchando por "sanear el sector bancario, cargado de deudas incobrables tras décadas de crecimiento económico moribundo", señala Bloomberg.La cuestión de qué hacer con Monte Paschi es uno de los desafíos claves para el nuevo primer ministro Draghi. El propio hecho de que la oferta de Dicks siga abierta podría complicarle la vida al líder italiano, ya que algunas facciones del Parlamento podrían no apoyar sus planes para el banco. Draghi ya se ha enfrentado a críticas en el pasado por no haber detectado los problemas que se estaban gestando en Monte Paschi cuando era gobernador del Banco de Italia. Mientras el predecesor de Draghi, Giuseppe Conte, aún era primer ministro —hasta febrero del 2021—, los funcionarios del Tesoro italiano se habían centrado en tratar de convencer a UniCredit para que absorbiera Monte Paschi. Tras dos rescates estatales y más de 8.000 millones de euros (9.500 millones de dólares) en inversiones de dinero público, el prestamista más antiguo de Europa y mundo sigue luchando por recuperar su rentabilidad. Mientras tanto, UniCredit es un pilar del sistema financiero italiano y se percibía como la única opción por parte de los políticos.

