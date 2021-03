https://mundo.sputniknews.com/20210305/asi-aprovecha-la-mafia-italiana-la-crisis-del-coronavirus-1109557610.html

Así aprovecha la mafia italiana la crisis del coronavirus

En una entrevista con Bloomberg, el principal experto en el crimen organizado de Italia, Maurizio Vallone, cuenta que en 2020, tras el inicio del confinamiento a gran escala, los mafiosos comenzaron a infiltrarse en las empresas asfixiadas con el fin de desviar parte del dinero del Fondo de Recuperación de la UE que podría haber alcanzado 2,2 billones de dólares. Los clanes mafiosos optaron por las pequeñas y medianas compañías de los sectores de la salud, la infraestructura o el medio ambiente que más posibilidades tienen de obtener la ayuda financiera. Italia es el mayor beneficiario de los fondos de la Unión Europea. Actualmente, el Gobierno de Mario Draghi está elaborando un plan de gasto para 209.000 millones de euros (más de 250.000 millones de dólares) en un intento de poner fin a la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Las empresas italianas quedaron especialmente afectadas por la crisis, pues el sistema de préstamos bancarios estatales resultó ser demasiado compleja y poco eficaz. En cuanto a la estrategia de la mafia, consiste en acceder al capital en acciones de las empresas, invertir en los negocios agonizantes a través de la usura o explotarlos a través de un socio oculto, explica Vallone. El experto cuenta que el número de operaciones financieras sospechosas reportadas por el Banco de Italia se incrementó en un 7% el último año. Para hacer frente a las actividades de la mafia, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en francés) busca examinar los planes de gasto de los países miembros de la UE y llevar a cabo una investigación en conjunto con las autoridades locales y las organizaciones como la Oficina Europea de Policía (Europol). Asimismo, el sistema actual le permite a la Policía italiana acceder a los datos del ganador de una licitación antes del lanzamiento de un proyecto. Vallone tiene previsto enviar a investigadores anti-mafia al Ministerio del Interior para que puedan monitorear las transferencias de dinero durante todo el curso de un proyecto. Vallone añadió que también se necesitan normas más estrictas debido a la presión por parte de Bruselas, y es que "la Comisión Europea no quiere esperar para siempre". Simplemente "quiere dar dinero y ver los resultados en un plazo razonable", explica el especialista.Al mismo tiempo, la lucha contra las actividades financieras ilegales de los clanes mafiosos también puede tener ciertas desventajas, pues incluso antes de la pandemia —a finales de 2019— Italia solo había utilizado el 30,7% de los fondos europeos. A modo de comparación, Finlandia había gastado el 66,2% de la ayuda financiera proporcionada por Bruselas. No obstante, las empresas de algunas de las regiones italianas tradicionalmente controladas por las familias mafiosas, como Sicilia, se enfrentan a una dura elección. Patrizia Di Dio, directora de una sucursal del lobby empresarial Confcommercio,explica a Bloomberg que en Sicilia, "los empresarios que ya no pueden mantener hasta a su propia familia simplemente van al crimen organizado que los recibe con los brazos abiertos".

