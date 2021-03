https://mundo.sputniknews.com/20210319/pyongyang-rompe-las-relaciones-con-malasia-tras-la-extradicion-de-un-norcoreano-a-eeuu--1110173995.html

Pyongyang rompe las relaciones con Malasia tras la extradición de un norcoreano a EEUU

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte anunció su decisión de cortar las relaciones diplomáticas con Malasia tras la extradición de un... 19.03.2021, Sputnik Mundo

internacional

extradición

relaciones diplomáticas

malasia

corea del norte

eeuu

En un comunicado oficial, difundido por la agencia estatal KCNA, el organismo calificó la extradición de "crimen imperdonable" y de "producto de la conspiración contra Corea del Norte creada a partir de la atroz política de hostilidad de EEUU destinada a aislar y asfixiar a nuestro país y la sumisión proestadounidense por parte de las autoridades de Malasia".Se trata del norcoreano Mun Chol Myong, arrestado en 2019 a petición de Washington y extraditado a EEUU el 17 de marzo. En el país norteamericano, el hombre será juzgado por blanqueo de capital: en particular, se le acusa de cuatro cargos de lavado de dinero y dos de complot para el blanqueo de capital cuando trabajaba en Singapur. El FBI también le acusó de dirigir un grupo delictivo encargado de exportar bienes prohibidos a Corea del Norte, violando así las sanciones de la ONU. Por su parte, la defensa del hombre insiste en que es víctima de las tensiones diplomáticas entre Pyongyang y Washington.Corea del Norte, a su vez, afirma que "pretender que está implicado en un blanqueo de dinero ilegal" no es más que una "falsificación absurda y una conspiración pura", pues "ha estado involucrado durante años en las actividades legítimas de comercio exterior en Singapur"."Es un acto nefasto y un crimen imperdonablemente grave", expresó el organismo, y subrayó que "el Gobierno de Malasia ha ofrecido a nuestro ciudadano en sacrificio al movimiento hostil de EEUU y desafiando las leyes internacionales reconocidas".El organismo advirtió que no solo Malasia, sino también Washington —al que Pyongyang definió como "manipulador encubierto y principal culpable del incidente"— "pagarán el precio debido" por la extradición de Mun Chol Myong.

