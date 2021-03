https://mundo.sputniknews.com/20210318/pyongyang-se-niega-a-negociar-con-eeuu-a-menos-que-renuncie-a-su-retorica-infundada-1110129934.html

Pyongyang se niega a negociar con EEUU a menos que renuncie a su "retórica infundada"

La primera viceministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, tachó de "truco barato" los recientes intentos de la Administración Biden de... 18.03.2021, Sputnik Mundo

En un comunicado oficial difundido por la agencia KCNA, la diplomática reconoció que EEUU "ha tratado de contactar con Pyongyang desde mediados de febrero" a través de varios canales y que "las autoridades norcoreanas no ven la necesidad de responder a dichas solicitudes", motivo por el que las ignoraron."Ningún contacto ni diálogo entre Corea del Norte y EEUU puede ser posible si Washington no renuncia a su política hostil hacia Pyongyang", afirmó Son-hui. La viceministra subrayó que su país "continuará ignorando los intentos [de contactar con ellos diplomáticamente] en el futuro".La diplomática cree que para entablar un diálogo es necesario crear "un ambiente que permita a ambas partes intercambiar palabras en pie de igualdad". En sus declaraciones, la viceministra subrayó que la retórica a su juicio hostil de Washington incluye "sanciones adicionales e incentivos diplomáticos", así como el espionaje militar por parte de su Ejército. El país también llevó a cabo una maniobra militar conjunta con Corea del Sur "dirigida contra Pyongyang", defiene la diplomática.Son-hui está convencida de que Washington debería dejar "este truco barato'' con el que intenta aprovechar el contacto entre su país y Corea del Norte para "ganar tiempo e influir sobre la opinión pública". Agregó que el país norteamericano todavía no está listo para "sentir y aceptar el nuevo cambio y los nuevos tiempos", así que todavía no es el momento de sentarse a negociar.Sin embargo, en su reciente visita a Seúl, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, insistió en que Washington y sus aliados "están comprometidos con la desnuclearización de Corea del Norte". Blinken subrayó que solo China puede convencer a Pyongyang de que inicie su desnuclearización, pues la economía de Corea del Norte depende del comercio con su país vecino.

