Alemania mantiene contactos con Rusia sobre Sputnik V

MOSCÚ (Sputnik) — Alemania está en contacto con Rusia en cuanto a la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, declaró el ministro de Salud alemán, Jens Spahn. 19.03.2021, Sputnik Mundo

Spahn también relató que Alemania brinda ayuda en la búsqueda de socios para la producción en Alemania y en Europa."Pienso que firmaremos rápidamente los respectivos acuerdos… Y si la Unión Europea no emprende nada en ese sentido, lo haremos a nivel nacional", agregó el ministro alemán.Las restricciones por el COVID-19Asimismo, Jens Spahn declaró que, dado el número creciente de contagios con el COVID-19 en Alemania, las autoridades sanitarias no descartan la opción de volver a endurecer las medidas restrictivas.El número creciente de casos [del COVID-19] puede significar que ya no seremos capaces de dar otros pasos de apertura en la próxima semana —por el contrario— puede que tengamos que dar pasos atrás", dijo.Subrayó que Alemania vive la tercera oleada de la pandemia y recordó que el número de casos confirmados del COVID-19 sigue en aumento, mientras la proporción de las mutaciones del coronavirus se mantiene alta.El ministro alemán advirtió de que el país se enfrenta a semanas complicadas por delante."La vacunación es un paso clave para salir de la pandemia", recalcó Spahn.En este contexto, indicó que solo cuando todos los grupos de riesgo se hayan puesto a la vacuna anticovid se puede hablar del levantamiento de medidas restrictivas.Este viernes 19 el Instituto Robert Koch (RKI), anexo al Ministerio de Salud, informó de que Alemania registró 17.482 casos de infección por el coronavirus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas.El balance actualizado al 19 de marzo es de 2.629.750 casos de infección confirmados, entre ellos 153.700 activos, 2.401.700 recuperados y 74.358 fallecidos.

