Un diputado ruso destaca que Rusia bloqueará a Twitter si no muestra voluntad de diálogo

MOSCÚ (Sputnik) — La red social Twitter será bloqueada en el territorio ruso si la compañía no dialoga con las autoridades rusas, reiteró el jefe del Comité de... 18.03.2021, Sputnik Mundo

"Si dentro de estos 30 días la administración de Twitter no inicia un diálogo con las autoridades rusas (...) su señal será bloqueada", dijo el diputado en una entrevista con Parlamentskaya Gazeta.Jinshtein subrayó que la administración de la red social debe cumplir con las exigencias de las autoridades rusas y "borrar esos tuits abiertamente negativos, que son un mal absoluto para todos, como pornografía infantil, llamamientos al suicidio, propaganda de drogas".El 10 de marzo el regulador ruso de los medios Roskomnadzor ralentizó la conexión a Twitter por no eliminar los contenidos que incitan a los adolescentes al suicidio y difunden pornografía infantil y propaganda de drogas. Según Roskomnadzor, el gigante digital estadounidense en los últimos cuatro años ha ignorado más de 28.000 solicitudes de borrar esos mensajes.Vadim Subotin, vicedirector de Roskomnadzor, informó el 16 de marzo que el departamento haría una pausa al respecto, pero vigilaría durante un mes a Twitter para ver si atiende las demandas de las autoridades rusas. También indicó que las decisiones del regulador ruso se tomarán en función del actuar de la red social, y no descartó la posibilidad de bloquearla en caso de que siga ignorando sus solicitudes.

