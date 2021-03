https://mundo.sputniknews.com/20210310/un-zugzwang-en-las-relaciones-entre-rusia-y-twitter-1109739749.html

Un 'zugzwang' en las relaciones entre Rusia y Twitter

Un 'zugzwang' en las relaciones entre Rusia y Twitter

MOSCÚ (Sputnik) — Después de que Twitter hizo caso omiso a más de 28.000 exigencias no cumplidas en los últimos cuatro años, al regulador ruso de los medios... 10.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-10T16:03+0000

2021-03-10T16:03+0000

2021-03-10T16:03+0000

leyes

redes sociales

twitter

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1109740833_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef5b808c29bc60a50c24c5a63d8f9bc4.jpg

A partir de este 10 de marzo los usuarios de Twitter tienen una velocidad de conexión reducida al 50%, si entran en la red con ordenadores y al 100% si utilizan dispositivos móviles. La medida no afecta el contenido textual de Twitter, sino solo la descarga de imágenes y vídeos.Roskomnadzor alega que Twitter no atiende sus solicitudes de eliminar las publicaciones prohibidas por las leyes rusas, como "los mensajes que incitan a los adolescentes al suicidio, la pornografía infantil y las publicaciones sobre el consumo de drogas". Twitter hasta ahora no ha comentado la restricción.El regulador supone que restringir la velocidad de conexión a Twitter haga que la red social cumpla con las leyes rusas, y amenaza con bloquearla en caso contrario.No es la primera vez que Roskomnadzor presenta esa amenaza y jamás ha tenido efecto alguno: Twitter no solo ha continuado acogiendo contenido ilegal en Rusia, sino que también ha bloqueado en varias ocasiones el contenido de los medios rusos o algunas cuentas de funcionarios oficiales. Y esto dura ya mucho tiempo, desde hace más de cinco años.Según comentó a Sputnik Guerman Klimenko, antiguo asesor del Kremlin para los asuntos relacionados con el desarrollo de internet (2015-2018), el conflicto entre Roskomnadzor y Twitter resultará en el bloqueo de esa red social en Rusia.Klimenko subrayó que Twitter, por su parte, jamás aceptará cumplir con las leyes rusas: el experto precisó que en caso de ser bloqueada en Rusia, la red social perderá entre el 3 y el 5% de sus ingresos, lo que "va a ser desagradable, pero igual no será una razón para ser atropellada por la 'aplanadora' de EEUU"."Twitter sufrirá mucho más daño si atiende las resoluciones de Roskomnadzor, porque simplemente quedará aplastado en EEUU", afirmó.Por otro lado, apuntó, pese a que Roskomnadzor "hace todo lo que puede para evitar tomar la decisión [sobre el bloqueo de Twitter], es una institución pública que debe cumplir con los plazos establecidos y las leyes" de Rusia."Nadie tiene opción alguna, (...) es como si fuera un 'zugzwang' en el ajedrez", enfatizó.La ley de internet soberana en acciónRoskomnadzor tiene una experiencia mala con el bloqueo de las redes sociales. Así, en 2018 intentó restringir el acceso al servicio de mensajería instantánea Telegram, por la negativa de su fundador, Pável Dúrov, a traspasar a los servicios de seguridad las claves de descifrado de la correspondencia de sus usuarios.Sin embargo, el servicio ha continuado funcionando a través de los servidores Proxy y las conexiones VPN hasta junio de 2020, cuando Roskomnadzor levantó las restricciones de acceso impuestas a Telegram.Ahora ese fracaso de Roskomnadzor es un motivo de escepticismo acerca de su capacidad de bloquear Twitter. Pero esta vez las reglas del juego son diferentes.¿Cómo Roskomnadzor ralentizó la conexión a Twitter? Según sugirió Klimenk, el regulador ruso probablemente utilizó sus nuevos Medios Técnicos Para Contrarrestar Amenazas (TSPU, por sus siglas rusas).Se trata de una herramienta que Roskomnadzor obtuvo en el marco de la ley de internet soberana, que entró en vigor en noviembre de 2019.De acuerdo con esta normativa, todos los proveedores de servicios de internet en Rusia deben tener instalados esos TSPU, que analizan y filtran el tráfico. En septiembre pasado el periódico Kommersant comunicó que todos los grandes proveedores de servicios de internet ya cuentan con los TSPU.A través de esos sistemas, explicó Klimenko, Roskomnadzor identifica el tráfico procedente de Twitter y tiene las opciones de bloquear o ralentizarlo, o en otras palabras "reducir su prioridad".

/20210310/twitter-debe-prepararse-para-medidas-serias-hasta-el-cierre-1109731007.html

/20210217/1107862120.html

/20210302/los-creadores-de-telegram-se-enfrentan-a-una-deuda-millonaria-1109426221.html

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Daniil Pevzner

Daniil Pevzner

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Daniil Pevzner

leyes, redes sociales, twitter, rusia