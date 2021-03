https://mundo.sputniknews.com/20210318/las-palabras-mas-raras-de-la-campana-electoral-en-peru-1110152813.html

Las palabras más raras de la campaña electoral en Perú

En plena campaña electoral de Perú para las elecciones generales del 11 de abril, las discusiones se plantean en palabras que quienes no son de allí quizás no... 18.03.2021, Sputnik Mundo

perú

Se aproximan las elecciones generales de Perú de 2021, y el debate público se disputa quién debe asumir la Presidencia peruana, luego de una crisis política que ha dejado al país en vulnerables condiciones institucionales. Quien sigue las discusiones en redes sociales y no es peruano, puede que conozca los nombres de los candidatos presidenciales, pero quizá no la compleja jerga local que se utiliza para hacer referencia a uno y otro y a sus sectores.¿Qué es 'terruco'? ¿Y caviar? ¿A qué se refieren con 'viejo lesbiano'? Estas pueden ser algunas de las preguntas que le surja a muchos leyendo las largas discusiones en Twitter que manejan los simpatizantes de los 18 candidatos a las elecciones de Perú.Por ello, si el tema te interesa y no estás entendiendo nada, quizá te sea útil el glosario a continuación. Las palabras más raras de la campaña electoral en PerúUn término derivado de 'terrorista', y utilizado frecuentemente por sectores de derecha para hablar peyorativamente de la izquierda, vinculándola con movimientos revolucionarios como el Túpac Amaru (MRTA). Así se lo ha llamado, por ejemplo, al actual presidente de Perú, Francisco Sagasti, del Partido Morado, cuya orientación política ha sido denominada como de centro derecha y centro izquierda por distintos analistas políticos.También se lo acusó de terruco al candidato Yohnny Lescano, del Partido Acción Popular, quien lidera las encuestas con un 15% de intención de votos, según Telesur.De hecho, el término se puede utilizar como verbo, y puede decirse que alguien está "terruqueando", cuando dice o hace algo que puede considerarse radical o terrorista. "Basta ya de 'terruquear' a los que planteamos un cambio", acusó durante la crisis política de noviembre la principal líder de la izquierda peruana, Verónika Mendoza —tercera en las encuestas—, quien ha sido la principal receptora de este tipo de términos. Para las personas de derecha en Perú, la izquierda que no es terruca —radical y terrorista— es 'caviar'. Este término acusa a ciertos sectores de ser una izquierda burguesa, que desconoce las verdaderas necesidades de la clase trabajadora. Así lo define el líder político de ultraderecha Rafael López Aliaga, también candidato a las elecciones:En síntesis, se utiliza caviar o 'caviarada' para hacer referencia a aquellos líderes de izquierda que hablan en términos utópicos desconociendo el contexto concreto y las posibilidades reales de lo que proponen. Este extraño y larguísimo término es la conjunción del Partido Aprista Peruano (APRA), del expresidente Alberto Fujimori y de su asesor Vladimiro Montesinos. La izquierda lo utiliza bajo la premisa de que hubo una alianza entre el fujimorismo y el APRA, a la vez que deslegitiman los Gobiernos de Alan García, de APRA (1985-1990 y 2006-2011) y el de Fujimori (1990-2000), este último junto a su mano derecha, Montesinos. Se la ha acusado con este término a la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, ex congresista y ex primera dama de Perú. Esta frase también pertenece a la izquierda, y se usa para mencionar a aquellos políticos de larga edad de ideas ultraconservadoras. Se trata de una jerga principalmente juvenil. De hecho, tiene su origen de un meme muy famoso:

