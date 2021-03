https://mundo.sputniknews.com/20210318/la-onu-cree-que-anuncio-de-aumento-de-arsenal-de-reino-unido-va-contra-compromisos-de-desarme-1110151021.html

Londres hizo pública el martes 16 su nueva estrategia de defensa y política exterior, que menciona aumentar el arsenal de armas nucleares del Reino Unido a 260 ojivas, revirtiendo los planes anteriores del Gobierno de reducirlo a 180 para mediados de la década de 2020.Dujarric agregó que el anuncio tampoco "es compatible con los compromisos bajo el resultado consensuado de la Conferencia de Revisión del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares) de 2010".En la Conferencia de Revisión, los estados del tratado de no proliferación acordaron emprender más esfuerzos para reducir y, en última instancia, eliminar todas las armas nucleares y avanzar hacia una reducción general de las existencias mundiales de todo tipo de tales armas.La ONU ya ha expresado su preocupación por el anuncio del Reino Unido, afirmando el martes 16 que la decisión podría dañar la estabilidad global.

