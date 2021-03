El Gobierno de Bolivia augura un crecimiento del 4,4% en 2021 frente al -11,1% de 2020

https://mundo.sputniknews.com/20210318/el-gobierno-de-bolivia-augura-un-crecimiento-del-44-en-2021-frente-al--111-de-2020-1110141776.html

El mandatario hizo la afirmación en un acto en el cual el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el presidente del BCB, Edwin Rojas, firmaron el pacto que establece las metas macroeconómicas de 2021, tras la crisis que Arce atribuyó al mal manejo de la economía y dela pandemia por la gestión transitoria de Jeanine Añez (noviembre 2019-noviembre 2020).El acto siguió la "tradición de transparencia" establecida desde el primer gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), presidido por Evo Morales (2006-2019), en 2006, que dejó de concertar política económica con el Fondo Monetario Internacional.MetasArce, también del MAS, lamentó que pese al cambio de política económica que supuso su llegada al poder en noviembre de 2020, Bolivia no haya podido frenar su caída, cerrando el año pasado un la caída de 11.1% del PIB, cifra aún no reportada por el Instituto de Estadística.El gobernante indicó que el programa fiscal de 2021 prevé una inflación "controlada" de 2,6%, frente a 0,67% de 2020, que según explicaciones oficiales reflejaba la crisis y la fuerte reducción del consumo interno.Destacó que el déficit fiscal se reducirá de 12,5% del PIB en 2020 a 9,7% este año, señalando que éste era un objetivo posible a pesar del fuerte aumento de las inversiones públicas, que pasarán de 1.760 millones de dólares en la gestión pasada a 4.011 millones en 2021.El ministro Montenegro calificó a la inversión pública como "motor fundamental" del crecimiento, complementado con incentivos a la demanda interna mediante bonos, devolución de impuestos y aumento de rentas a jubilados.Esto no significa que el Gobierno reste importancia al sector exportador, concentrado en los sectores de hidrocarburos y minerales, con creciente participación de productos agropecuarios y agroindustriales, añadió.Rojas, del BCB, anunció por su parte una política monetaria con liquidez suficiente para sostener el crecimiento y la estabilidad, descartando nuevamente la posibilidad de una devaluación de la moneda nacional, el boliviano, cuya tasa de cambio se mantiene invariable en 6,96 por cada dólar estadounidense desde hace casi 10 años.

