Muere el presidente de Tanzania, John Magufuli

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Tanzania, John Magufuli, murió a la edad de 61 años, informó en un mensaje televisivo la vicepresidenta del país, Samia... 17.03.2021, Sputnik Mundo

Mugufuli falleció por problemas cardíacos.La noticia llega tras más de dos semanas de ausencia del presidente tanzano durante las cuales circulaban varias especulaciones sobre su estado de salud.El político opositor Tundu Lissu dijo que Magufuli se contagió por COVID-19 pero las autoridades tanzanas desmintieron esa información.El propio Magufuli declaró que en Tanzania no hay coronavirus y que el país no necesita un confinamiento.También dijo que las vacunas anticovid "no son buenas".Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tanzania no ha registrado nuevos casos de coronavirus desde el mayo de 2020. En total en el país se han confirmado 509 casos de COVID-19, de ellos 21 letales.

