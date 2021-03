https://mundo.sputniknews.com/20210317/mas-de-4500-obras-participan-en-el-concurso-de-fotoperiodismo-andrei-stenin-en-2021-1110057993.html

Más de 4.500 obras participan en el Concurso de Fotoperiodismo Andréi Stenin en 2021



MOSCÚ (Sputnik) — Reporteros gráficos jóvenes de 70 países enviaron cerca de 4.500 obras al Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin 2021, entre... 17.03.2021

"El Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin dejó de admitir las obras a finales de febrero y ya empieza a anunciar los primeros resultados del año 2021. Se ha ampliado la geografía de los participantes: por primera vez en su historia se recibieron obras de reporteros gráficos jóvenes de Túnez, Tailandia y de las dos Repúblicas del Congo. Son cerca de 4.500 fotos de 70 países de los cinco continentes", comunicó.Como líderes absolutos en cuanto al número de las solicitudes presentadas se impusieron los fotoperiodistas de la India; su presencia en 2021 aumentó en el 40% en comparación con 2020, ellos ocuparon con pleno derecho el primer lugar en la lista de los top10, compartiéndolo junto con los fotógrafos rusos, que presentaron en esta edición del concurso casi un 20% más obras que en la anterior."Entre los cinco primeros figuran también los reporteros gráficos de Irán, Bangladés, Italia y China. Les siguen los periodistas de España y Brasil, que casi duplicaron el número de sus solicitudes, después van Francia, Alemania y México", comunicaron los organizadores del certamen.La jefa del servicio de proyectos visuales de Rossiya Segodnya, Oksana Oléinik, señaló que los organizadores cada año están esperando la participación de nuevos países y sus esperanzas siempre se justifican.El Jurado Internacional del Concurso Stenin empezará a seleccionar las mejores obras a finales de abril, la lista corta se dará a conocer el 16 de junio en el sitio stenincontest.ru. La ceremonia de premiación de los ganadores se desarrollará en septiembre en Moscú y seguidamente empezará la gira mundial de los laureados, sus obras se exhibirán en decenas de ciudades de Europa, Asia, América Latina y Oriente Medio.Desde 2018, los mejores trabajos del concurso también se exponen en la sede de la ONU en Nueva York y desde 2019, en el Consejo de Europa en Estrasburgo.El Concurso de Fotoperiodismo Stenin, organizado por la Agencia de Información Internacional Rossiya Segodnya con el auspicio de la Comisión de Rusia ante la Unesco, busca respaldar a los fotógrafos jóvenes y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual. Este certamen se considera un foro para jóvenes fotógrafos talentosos, sensibles y abiertos a nuevas formas, que centran su atención en las personas y los acontecimientos del entorno cercano.Entre los socios mediáticos internacionales del Concurso están la agencia de noticias y emisora de radio Sputnik, la cadena de televisión y la web RT, la agencia de noticias Askanews, el grupo mediático Independent Media, la agencia de noticias Telam, la agencia de noticias ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), el portal del periódico China Daily, el portal de The Paper, la red mediática Al Mayadeen, la agencia de noticias Prensa Latina, el portal DBW.Al concurso prestan apoyo la Unión de Periodistas de Rusia, el portal noticioso YOung JOurnalists, los portales Russian Photo y Photo-study.ru, la Academia de Fotografía, la revista Fotoargenta, el Club de Fotoperiodismo de Nueva Delhi, la revista LF Magazine, el portal All About Photo, la revista de fotos EYE, la revista Artdoc, el portal IPhoto Channel y el festival PhotoON.

