https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107918868.html

Fotoperiodistas de Túnez, Tailandia y Congo debutan en el premio Stenin

Fotoperiodistas de Túnez, Tailandia y Congo debutan en el premio Stenin

MOSCÚ (Sputnik) — Reporteros gráficos de Túnez, Tailandia y Congo participan por primera vez en el Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin... 18.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-18T09:54+0000

2021-02-18T09:54+0000

2021-02-18T09:54+0000

estilo de vida

concurso internacional de periodismo fotográfico andréi stenin

arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/109193/01/1091930106_0:314:3000:2002_1920x0_80_0_0_09985f2ec79ad536f933237f862bcde2.jpg

Según la entidad, fotoperiodistas de más de una decena de países enviaron ya sus trabajos desde que arrancó la séptima edición del premio en diciembre pasado.Oxana Oleinik, responsable del concurso, destacó la calidad de los trabajos enviados. "Desde los primeros días estamos recibiendo fotografías espectaculares con enorme fuerza", señaló.Los fotógrafos jóvenes, remarcó, buscan nuevas perspectivas y no simplemente constatar un hecho, lo que apunta a su madurez a la hora de elegir un tema.La web stenincontest.com continuará recibiendo hasta el 28 de febrero las solicitudes de participación en este concurso internacional de fotógrafos de 18 a 33 años de edad.En la edición de 2021 los participantes compiten en cuatro categorías: Para esta ocasión el fondo de premios es de 125.000, 100.000 y 75.000 rublos (1.700, 1.350 y 1.000 dólares) por los primeros tres puestos de cada categoría; el Gran Premio de Andréi Stenin está dotado con 700.000 rublos (casi 10.000 dólares).El Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin tiene por objetivo promover el periodismo gráfico y a los jóvenes talentos, así como fomentar los altos estándares del fotoperiodismo y contribuir a definir los criterios de calidad de la fotografía documental.La difusión internacional del certamen está a cargo de la agencia de noticias y emisora de radio Sputnik, las agencias de noticias ANA, Askanews (Italia) y Télam (Argentina), el grupo mediático Independent Media, la cadena de televisión y la web RT, Shanghai United Media Group (SUMG), el portal del periódico ChinaDaily, los portales The Paper y DBW, la red mediática Al Mayadeen y la agencia de noticias Prensa Latina.El concurso cuenta también con el apoyo de la Unión de Periodistas de Rusia, el portal de noticias YOung JOurnalists, los portales Russian Photo, Photo-study.ru, All About Photo y IPhoto Channel, la Academia de Fotografía, las revistas Fotoargenta, LF Magazine, EYE y Artdoc, Delhi Photography Club y el festival PhotON.Andréi Stenin, reportero gráfico de Rossiya Segodnya, murió el 6 de agosto de 2014 por un ataque del Ejército ucraniano en Donbás mientras cumplía su deber profesional.Stenin enviaba sus reportajes desde Donetsk, Slaviansk y otras ciudades ucranianas en el epicentro de la operación militar que el Gobierno de ese país lleva a cabo contra las milicias desde abril de 2014.

/20200225/la-ganadora-del-premio-stenin-2018-de-plata-nominada-a-world-press-photo-1090586612.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

concurso internacional de periodismo fotográfico andréi stenin, arte y cultura