Vídeo: Fernández confirma la sustitución de una ministra y suena el tema de 'Titanic'

El presidente argentino, Alberto Fernández, vivió una incómoda situación al confirmar el reemplazo de Marcela Losardo, ahora exministra de Justicia del país... 16.03.2021, Sputnik Mundo

En el momento exacto en el que el mandatario respondía a los entrevistadores sobre la sustitución de Losardo, empezó a sonar desde detrás de las cámaras la canción My heart will go on, emblema de la película Titanic.La insólita situación desconcertó a Fernández por algunos segundos, pero el político luego siguió como si nada.El ahora exdiputado argentino, Martín Soria, fue nombrado por el presidente como nuevo ministro de Justicia. El nombramiento se convirtió en una causa de Estado para la política local, dado que el lugar era ocupado por Losardo, una amiga íntima de Fernández y colaboradora suya por más de 35 años en su estudio jurídico.

